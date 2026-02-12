Дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 км от границы Украины, что является новым рекордом по дальнобойности - источник

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, расположенному в Республике коми в 1750 километрах от нашей границы. Это новый рекорд дальности поражения для украинских беспилотников. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил источник, после попаданий на нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован пожар и сильное задымление. Предварительно поражены атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга. Они отвечают за первичную переработку нефти и ее распределение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина, газойля.

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл" и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

СБУ продолжает наносить точечные удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса России, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора. Их поражение снижает способность врага обеспечивать свои войска топливом, усложняет логистику и уменьшает финансовые поступления, идущие на войну против Украины - добавляет источник.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Волгоградской области РФ, оборонного предприятия в Тамбовской области РФ и складов боеприпасов оккупантов, а также повреждение в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ.