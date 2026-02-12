Дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 км от границы Украины, что является новым рекордом по дальнобойности - источник

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11:56 • 3218 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 8970 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 13280 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 22494 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 68842 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 46403 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57000 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 44874 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35214 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30036 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 37440 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 12853 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 17432 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 26243 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 10544 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 10586 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 63358 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 56454 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 58180 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 67400 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Николай Тищенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 26297 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 32015 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 33627 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 33964 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 35017 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

Дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 км от границы Украины, что является новым рекордом по дальнобойности - источник

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Беспилотники СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ в Республике коми, который находится в 1750 км от границы Украины. Это новый рекорд дальности поражения, после попаданий на заводе зафиксирован пожар и сильное задымление.

Дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 км от границы Украины, что является новым рекордом по дальнобойности - источник

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, расположенному в Республике коми в 1750 километрах от нашей границы. Это новый рекорд дальности поражения для украинских беспилотников. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил источник, после попаданий на нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован пожар и сильное задымление. Предварительно поражены атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга. Они отвечают за первичную переработку нефти и ее распределение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина, газойля.

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл" и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

СБУ продолжает наносить точечные удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса России, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора. Их поражение снижает способность врага обеспечивать свои войска топливом, усложняет логистику и уменьшает финансовые поступления, идущие на войну против Украины

- добавляет источник.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Волгоградской области РФ, оборонного предприятия в Тамбовской области РФ и складов боеприпасов оккупантов, а также повреждение в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины
Украина