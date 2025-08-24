Дрон вибухнув у російському Чудському озері: Естонія відстежувала об’єкт за кілька кілометрів від свого кордону

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 11404 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 21636 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 29717 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 28147 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 37183 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 72325 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 61216 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33238 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56271 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35341 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
81%
748мм
Популярнi новини
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру24 серпня, 13:30 • 16026 перегляди
Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві14:46 • 4760 перегляди
Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений15:28 • 6414 перегляди
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон15:44 • 8048 перегляди
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності18:31 • 8018 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 37181 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 72321 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 43252 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 56817 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 43850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 43462 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 29002 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 29913 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 32600 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 38731 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Facebook
Instagram

Дрон вибухнув у російському Чудському озері: Естонія відстежувала об’єкт за кілька кілометрів від свого кордону

Київ • УНН

 • 212 перегляди

24 серпня над Чудським озером зафіксовано прольоти двох дронів, один з яких впав у воду та, ймовірно, вибухнув. Естонські прикордонники стежили за об'єктами, що не зміщували курс у бік Естонії.

Дрон вибухнув у російському Чудському озері: Естонія відстежувала об’єкт за кілька кілометрів від свого кордону

Вранці 24 серпня над Чудським озером з російського боку було зафіксовано проліт дрона, який впав у воду та, ймовірно, вибухнув. Прикордонники Естонії слідкували за траєкторією об’єкта, що пролітав неподалік кордону. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, 24 серпня радар зафіксував два прольоти безпілотника над Чудським озером на російській стороні. Перший об’єкт був помічений о 5:20 ранку поблизу Варнья, другий – приблизно через годину у районі Муствееського кордону.

Ми слідкували за траєкторією обох літальних апаратів, поки вони не зникли з радарів. Другий дрон впав у воду на території росії приблизно за шість кілометрів від естонського кордону. Після падіння безпілотник розлетівся на частини, ймовірно через вибух

– розповіли прикордонники Естонії.

Наразі невідомо, чи йдеться про один і той самий дрон. Водночас об’єкти не зміщували курс у бік Естонії, що ускладнює визначення їхньої мети та походження. Подія викликає занепокоєння естонської прикордонної служби, яка продовжує моніторинг повітряного простору.

Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу13.08.25, 12:09 • 4690 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Естонія
Безпілотний літальний апарат