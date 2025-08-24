Дрон вибухнув у російському Чудському озері: Естонія відстежувала об’єкт за кілька кілометрів від свого кордону
Київ • УНН
24 серпня над Чудським озером зафіксовано прольоти двох дронів, один з яких впав у воду та, ймовірно, вибухнув. Естонські прикордонники стежили за об'єктами, що не зміщували курс у бік Естонії.
Вранці 24 серпня над Чудським озером з російського боку було зафіксовано проліт дрона, який впав у воду та, ймовірно, вибухнув. Прикордонники Естонії слідкували за траєкторією об’єкта, що пролітав неподалік кордону. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
Деталі
За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, 24 серпня радар зафіксував два прольоти безпілотника над Чудським озером на російській стороні. Перший об’єкт був помічений о 5:20 ранку поблизу Варнья, другий – приблизно через годину у районі Муствееського кордону.
Ми слідкували за траєкторією обох літальних апаратів, поки вони не зникли з радарів. Другий дрон впав у воду на території росії приблизно за шість кілометрів від естонського кордону. Після падіння безпілотник розлетівся на частини, ймовірно через вибух
Наразі невідомо, чи йдеться про один і той самий дрон. Водночас об’єкти не зміщували курс у бік Естонії, що ускладнює визначення їхньої мети та походження. Подія викликає занепокоєння естонської прикордонної служби, яка продовжує моніторинг повітряного простору.
