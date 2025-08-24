Дрон вибухнув у російському Чудському озері: Естонія відстежувала об’єкт за кілька кілометрів від свого кордону

Вранці 24 серпня над Чудським озером з російського боку було зафіксовано проліт дрона, який впав у воду та, ймовірно, вибухнув. Прикордонники Естонії слідкували за траєкторією об’єкта, що пролітав неподалік кордону. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, 24 серпня радар зафіксував два прольоти безпілотника над Чудським озером на російській стороні. Перший об’єкт був помічений о 5:20 ранку поблизу Варнья, другий – приблизно через годину у районі Муствееського кордону.

Ми слідкували за траєкторією обох літальних апаратів, поки вони не зникли з радарів. Другий дрон впав у воду на території росії приблизно за шість кілометрів від естонського кордону. Після падіння безпілотник розлетівся на частини, ймовірно через вибух