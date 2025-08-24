$41.220.00
24 августа, 13:49 • 11157 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 21109 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 29407 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 27866 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 36764 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 72013 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 61106 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33196 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56227 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35322 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Дрон взорвался в российском Чудском озере: Эстония отслеживала объект в нескольких километрах от своей границы

Киев • УНН

 • 22 просмотра

24 августа над Чудским озером зафиксированы пролеты двух дронов, один из которых упал в воду и, вероятно, взорвался. Эстонские пограничники следили за объектами, которые не смещали курс в сторону Эстонии.

Дрон взорвался в российском Чудском озере: Эстония отслеживала объект в нескольких километрах от своей границы

Утром 24 августа над Чудским озером с российской стороны был зафиксирован пролет дрона, который упал в воду и, вероятно, взорвался. Пограничники Эстонии следили за траекторией объекта, пролетавшего неподалеку от границы. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

По данным Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, 24 августа радар зафиксировал два пролета беспилотника над Чудским озером на российской стороне. Первый объект был замечен в 5:20 утра вблизи Варнья, второй – примерно через час в районе Муствеэской границы.

Мы следили за траекторией обоих летательных аппаратов, пока они не исчезли с радаров. Второй дрон упал в воду на территории России примерно в шести километрах от эстонской границы. После падения беспилотник разлетелся на части, вероятно из-за взрыва

– рассказали пограничники Эстонии.

Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же дроне. В то же время объекты не смещали курс в сторону Эстонии, что затрудняет определение их цели и происхождения. Происшествие вызывает беспокойство эстонской пограничной службы, которая продолжает мониторинг воздушного пространства.

Эстония высылает российского дипломата за подрыв государственного строя13.08.25, 12:09 • 4686 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Эстония
Беспилотный летательный аппарат