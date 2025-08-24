Дрон взорвался в российском Чудском озере: Эстония отслеживала объект в нескольких километрах от своей границы
Киев • УНН
24 августа над Чудским озером зафиксированы пролеты двух дронов, один из которых упал в воду и, вероятно, взорвался. Эстонские пограничники следили за объектами, которые не смещали курс в сторону Эстонии.
Утром 24 августа над Чудским озером с российской стороны был зафиксирован пролет дрона, который упал в воду и, вероятно, взорвался. Пограничники Эстонии следили за траекторией объекта, пролетавшего неподалеку от границы. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
По данным Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, 24 августа радар зафиксировал два пролета беспилотника над Чудским озером на российской стороне. Первый объект был замечен в 5:20 утра вблизи Варнья, второй – примерно через час в районе Муствеэской границы.
Мы следили за траекторией обоих летательных аппаратов, пока они не исчезли с радаров. Второй дрон упал в воду на территории России примерно в шести километрах от эстонской границы. После падения беспилотник разлетелся на части, вероятно из-за взрыва
Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же дроне. В то же время объекты не смещали курс в сторону Эстонии, что затрудняет определение их цели и происхождения. Происшествие вызывает беспокойство эстонской пограничной службы, которая продолжает мониторинг воздушного пространства.
