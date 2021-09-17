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Довічне позбавлення волі: КСУ зобов'язав Раду внести зміни до Кримінального кодексу

Київ • УНН

 • 30219 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідають основному закону ряд положень Кримінального кодексу України про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі. Суд доручив Верховній Раді внести зміни. Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.

Цитата

“Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 81, частину першу статті 82 Кримінального кодексу України в тім, що вони унеможливлюють їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі”, — йдеться у рішенні КСУ.

Деталі

Конституційний Суд України зазначає, що з метою реалізації статей 3, 23, 28 Конституції України та приведення Кодексу у відповідність до Конституції України, а також з огляду на міжнародні зобов’язання, що їх взяла на себе Україна шляхом набуття членства в Раді Європи, обов’язком Верховної Ради України є законодавчо забезпечити реалістичну перспективу звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, від подальшого відбування такого покарання шляхом унормування порядку заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням або умовно-дострокового звільнення. При цьому потрібно враховувати, що заміна невідбутої частини покарання у вигляді довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням не має бути передумовою умовно-дострокового звільнення. Окрім того, Конституційний Суд України вважає, що особі, котру засуджено до довічного позбавлення волі, має бути також, за її потреби, забезпечено безперешкодне надання безоплатної правничої допомоги з метою належного підготовлення документів, що потребуються, та захисту її інтересів під час розгляду питання про умовно-дострокове звільнення та/або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням шляхом судового перегляду.

КСУ зобов’язав Верховну Раду України невідкладно привести нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України та цього Рішення.

Доповнення

Нардепи підтримали у першому читанні проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини (№ 4048) та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та КпК України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини (№ 4049).

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