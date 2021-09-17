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Пожизненное лишение свободы: КСУ обязал Раду внести изменения в Уголовный кодекс

Пожизненное лишение свободы: КСУ обязал Раду внести изменения в Уголовный кодекс

Киев  •  УНН

 • 30213 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Конституционный Суд Украины признал не соответствующими основному закону ряд положений Уголовного кодекса Украины о пересмотре приговора лицу, наказуемому на пожизненное лишение свободы. Суд поручил Верховной Раде внести изменения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Цитата

"Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 81, часть первую статьи 82 Уголовного кодекса Украины в том, что они делают невозможным их применение к лицам, осужденным к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в решении КСУ.

Детали

Конституционный Суд Украины отмечает, что с целью реализации статей 3, 23, 28 Конституции Украины и приведения Кодекса в соответствие с Конституцией Украины, а также учитывая международные обязательства, которые взяла на себя Украина путем приобретения членства в Совете Европы, обязаностью Верховной Рады Украины является законодательно обеспечить реалистичную перспективу освобождения лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, от дальнейшего отбывания такого наказания путем нормирования порядка замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием или условно-досрочного освобождения. При этом нужно учитывать, что замена неотбытой части наказания в виде пожизненного лишения свободы более мягким наказанием не должна быть предпосылкой условно-досрочного освобождения. Кроме того, Конституционный Суд Украины считает, что лицу, которое приговорено к пожизненному лишению свободы, должно быть также, по его потребности, обеспечено беспрепятственное предоставление бесплатной юридической помощи с целью надлежащей подготовка документов, что требуются и защиты его интересов при рассмотрении вопроса о условно-досрочном освобождении и/или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием путем судебного пересмотра.

КСУ обязал Верховную Раду Украины безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81, 82 Уголовного кодекса Украины, в соответствии с Конституцией Украины и настоящего Решения.

Дополнение

Нардепы поддержали в первом чтении проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека (№ 4048) и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и УПК Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека (№ 4049).

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