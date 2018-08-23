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Досвід ЄС: підприємці мають право розширювати мережевий аптечний бізнес - АПАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Абсолютна більшість європейських країн жодним чином не обмежують бажання підприємців відкривати нові аптеки та розбудовувати мережевий бізнес, адже коли є попит, то повинна бути й пропозиція. Про це йдеться на порталі Аптечної професійної асоціації за підсумками проведеного дослідження досвіду західних країн, передає УНН.

Досвід ЄС: підприємці мають право розширювати мережевий аптечний бізнес - АПАУ

В АПАУ нагадали, що законопроектом № 8591, який у липні цього року зареєстрували українські депутати, передбачені низка обмежень для представників аптечного бізнесу:

— для діяльності з ведення роздрібної торгівлі лікарськими засобами фізособи-підприємці та юридичні особи не повинні займатися чим-небудь, окрім продажу ліків;
— одна фізична особа-підприємець має право на відкриття лише 1 аптеки;
— аптечні мережі можуть нараховувати не більше 4 аптек в межах однієї області;
— власник аптек, що займаються виробництвом ліків, може розширити свою мережу лише до 8 аптечних пунктів;
— аптеки можуть розташовуватися не ближче, ніж 500 метрів одна до одної.

“Разом з тим, Конституція України передбачає, що в разі прийняття нових законів чи змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу наявних прав та свобод. Також, згідно з вимогами Закону України „Про захист економічної конкуренції“, антиконкурентними діями органів влади визнаються такі, що можуть призвести до усунення чи обмеження конкуренції на ринку. Мова, зокрема, і про встановлення обмежень чи заборон на здійснення підприємництва. При тому, що чинне законодавство не допускає обмежень самостійності підприємств з боку будь-яких органів влади”, — прокоментували в асоціації.

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Повертаючись до питання “практики іноземних країн”, на яку посилаються законодавці, в АПАУ констатували відсутність заборон на розширення аптечного бізнесу одним власником у більшості європейських держав.

“Наприклад, питання кількості аптек в одного власника жодним чином не регулюється, а тим паче не обмежується законодавством Бельгії, Чехії, Швейцарії, Норвегії, Швеції, Великобританії, Литви, Австрії, Хорватії, Греції тощо”, — розповіли в АПАУ.

Більше того, за даними асоціації, в Італії кількісні обмеження для власників аптек певний час діяли. Проте у 2017 році були повністю скасовані як непотрібні та нераціональні.

“Тож виходить, що ініціатива народних депутатів про фактичну заборону розвитку мережевого аптечного бізнесу в Україні прямо суперечить не лише низці вітчизняних законодавчих актів, але й, власне, європейському досвіду”, — підкреслили експерти асоціації.

Також в АПАУ анонсували початок дослідження досвіду іноземних країн з точки зору наявності вимог про обов’язковість профільної — фармацевтичної — освіти для власників аптечного бізнесу.

Як повідомляв УНН, з ініціативи народних депутатів в українських селах можуть зникнути останні аптеки та значно подорожчати ліки.

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