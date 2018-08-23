Опыт ЕС: предприниматели имеют право расширять сетевой аптечный бизнес - АПАУ

В АПАУ напомнили, что законопроектом №8591, который в июле этого года зарегистрировали украинские депутаты, предусмотрен ряд ограничений для представителей аптечного бизнеса:

- для деятельности по ведению розничной торговли лекарственными средствами физлица-предприниматели и юридические лица не должны заниматься чем-либо, кроме продажи лекарств;

- одно физическое лицо-предприниматель имеет право на открытие только 1 аптеки;

- аптечные сети могут насчитывать не более 4 аптек в пределах одной области;

- владелец аптек, занимающихся производством лекарств, может расширить свою сеть только до 8 аптечных пунктов;

- аптеки могут располагаться не ближе, чем 500 метров друг к другу.

"Вместе с тем, Конституция Украины предусматривает, что в случае принятия новых законов или изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Также, согласно требованиям Закона Украины "О защите экономической конкуренции", антиконкурентными действиями органов власти признаются такие, которые могут привести к устранению или ограничению конкуренции на рынке. Речь, в частности, и об установлении ограничений или запретов на осуществление предпринимательства. При том, что действующее законодательство не допускает ограничений самостоятельности предприятий со стороны любых органов власти", - прокомментировали в ассоциации.

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Возвращаясь к вопросу "практики зарубежных стран", на которую ссылаются законодатели, в АПАУ констатировали отсутствие запретов на расширение аптечного бизнеса одним владельцем в большинстве европейских стран.

"Например, вопрос количества аптек у одного владельца никак не регулируется, а тем более не ограничивается законодательством Бельгии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Литвы, Австрии, Хорватии, Греции и т.д.", - рассказали в АПАУ.

Более того, по данным ассоциации, в Италии количественные ограничения для владельцев аптек какое-то время действовали. Однако в 2017 году были полностью отменены как ненужные и нерациональные.

"Получается, что инициатива народных депутатов о фактическом запрете развития сетевого аптечного бизнеса в Украине прямо противоречит не только ряду отечественных законодательных актов, но и, собственно, европейскому опыту", - подчеркнули эксперты ассоциации.

Также в АПАУ анонсировали начало исследования опыта зарубежных стран с точки зрения наличия требований об обязательности профильного - фармацевтического - образования для владельцев аптечного бизнеса.

Как сообщал УНН, по инициативе народных депутатов в украинских селах могут исчезнуть последние аптеки и значительно подорожать лекарства.