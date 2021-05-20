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The Guardian

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Дослідження показали, що простий рослинний антиоксидант може допомагати при хронічному болю

Київ • УНН

 • 22182 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Колектив китайських дослідників, що спеціалізуються на анестезіології, провів дослідження, яке показало, що популярний рослинний антиоксидант кверцетин може вирішити проблему з хронічними нейропатичними болями різного походженя, повідомляє УНН з посиланням на ресурс медичних і наукових досліджень Dovepress

Дослідження показали, що простий рослинний антиоксидант може допомагати при хронічному болю

Деталі 

Давно відомий науці та медицині біофлавоноїд кверцетин, який використовується в комплексній терапії при лікуванні серцево-судинних захворювань і ковідної пневмонії, міститься в цибулі, часнику, ягодах, яблуках, перці, червоному винограді, чаї, цитрусових, томатах, брокколі і багатьох інших фруктах і овочах. Він надає капіляростабілізуючу, антиоксидантну, протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну та протизапальну дії. 

А тепер китайські дослідники, які стурбовані усуненням хронічних нейропатичних болів різного походження, вивчили дію кверцетину для його полегшення - поки що тільки на лабораторних тваринах.

В ході експериментів було виявлено, що лікування кверцетином зменшує кількість запальних клітин. Також було доведено, що кверцетин знижує механічну хворобливість і теплову чутливість у лабораторних тварин, правда, механізм такого його впливу все ще до кінця не вивчений. При цьому, зменшуючи ділянки запалення, кверцетин відповідно і зменшував їх "тиск" на нервові корінці в хребті, чим полегшував нейропатичні болі в нижніх кінцівках.

Після лікування кверцетином поріг поколювання і поріг термічного болю у лабораторних тварин значно збільшилися, а запальні процеси значно знизилися, що вказує на те, що кверцетин може полегшувати біль якраз за рахунок зменшення запальних чинників, відзначили дослідники.

Доповнення

У свою чергу відзначимо, що останні дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" показали: в складі комплексної терапії кверцетин ("Квертин" у вигляді жувальних таблеток і "Корвітін®" в ін'єкційному вигляді) ефективний при лікуванні "ковідної" пневмонії. Більш того, фахівцям заводу вдалося вирішити проблему з низькою біодоступністю кверцетину: вони розробили унікальну форму кверцетину, фармокінетіка якого дає майже стовідсоткову біодоступність, чого не вдавалося ще нікому в світі.

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