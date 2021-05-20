Исследования показали, что простой растительный антиоксидант может помогать при хронической боли

Детали

Давно известный науке и медицине биофлавоноид кверцетин, который используется в комплексной терапии при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и ковидной пневмонии, содержится в луке, чесноке, ягодах, яблоках, перце, красном винограде, чае, цитрусовых, томатах, брокколи и многих других фруктах и овощах. Он оказывает капилляростабилизирующие, антиоксидантное, противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное и противовоспалительное действие.

А теперь китайские исследователи, которые обеспокоены устранением хронических нейропатических болей различного происхождения, изучили действие кверцетина для ее облегчения - пока только на лабораторных животных.

В ходе экспериментов было обнаружено, что лечение кверцетином уменьшает количество воспалительных клеток. Также было доказано, что кверцетин снижает механическую болезненность и тепловую чувствительность у лабораторных животных, правда, механизм такого его влияния все еще до конца не изучен. При этом, уменьшая участки воспаления, кверцетин соответственно и уменьшал их "давление" на нервные корешки в позвоночнике, чем облегчал нейропатические боли в нижних конечностях.

После лечения кверцетином порог покалывания и порог термической боли у лабораторных животных значительно увеличились, а воспалительные процессы значительно снизились, что указывает на то, что кверцетин может облегчать боль как раз за счет уменьшения воспалительных факторов, отметили исследователи.

Дополнение

В свою очередь отметим, что последние исследования "Борщаговского химико-фармацевтического завода" показали: в составе комплексной терапии кверцетин ("Квертин" в виде жевательных таблеток и "Корвитин®" в инъекционном виде) эффективен при лечении "ковидной" пневмонии. Более того, специалистам завода удалось решить проблему с низкой биодоступностью кверцетина: они разработали уникальную форму кверцетина, фармокинетика которого дает почти стопроцентную биодоступность, чего не удавалось еще никому в мире.