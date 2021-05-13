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Экспертка посоветовала природные и простые способы противодействия сезонной аллергии у детей

Киев • УНН

 • 47002 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Ирландская экспертка крупнейшего в стране центра по подготовке и обучению родителей Меган Шепард рассказала, какие природные средства могут облегчить тяжелые симптомы сезонной аллергии у детей без вреда для здоровья - от покраснения и зуда глаз до нестерпимого насморка. Об этом пишет национальная газета The Irish Examiner, информирует УНН.

Экспертка посоветовала природные и простые способы противодействия сезонной аллергии у детей

Так, по словам Шепард, самыми распространенными возбудителями аллергических симптомов весной являются пыльца деревьев, особенно бузины, вяза, орешника и березы, а также пыльца различных трав.

Цитата:

"Аллергия любого рода часто является признаком того, что ваша иммунная система нуждается в поддержке. Кверцетин (растительный антиоксидант и биофлавоноид - ред.), бромелайн (растительный фермент - ред.) и витамин С являются тремя основными компонентами, которые я рекомендую при воспалительных иммунных реакциях, особенно в случае насморка и чихания. В частности, кверцетин - это соединение, которое встречается в природе у чеснока и лука, именно поэтому они считаются пищевыми продуктами, которые поддерживают иммунитет", - рассказала экспертка.

Детали

Меган Шепард объясняет, что кверцетин обладает природными антигистаминными свойствами. А для успокоения слизистых оболочек можно использовать ромашку. Одновременно витамин С вместе с кверцетином являются мощными антиоксидантами и иммуностимулирующими веществами.

Дополнение

Добавим, доктор медицинских наук и профессор Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков рассказал УНН, что вспомогательным средством против симптомов аллергии могут стать сами "виновники" - растения, а точнее - биофлавоноиды, которые в них содержатся, в частности - известный антиоксидант кверцетин.

Отметим, что по словам заведующего кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игоря Зупанца, единственным недостатком кверцетина является низкая биодоступность в естественном виде при употреблении фруктов и овощей.

"Поэтому эффект медленный и слабый. А благодаря разработкам и уникальным технологиям "Борщаговского химико-фармацевтического завода" кверцетин в их двух препаратах, внутривенном "Корвитин®" и пероральном "Квертин" становится максимально биодоступным. К тому же они создали растворимую форму для инъекций, которой нет ни в одной стране мира, что дает невероятную биодоступность около 100%", - отметил профессор Зупанец.

Справка

Кверцетин - флавоноид растительного происхождения, оказывает капилляростабилизирующее, антиоксидантное, противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное действие.

Содержится в гречневой крупе, луке, яблоках, перце, чесноке, золотом усе, красном винограде, чае, цитрусовых, темной вишне, бруснике, томатах, брокколи, ботве, малине, чернике, клюкве, аронии, рябине, облепихе, плодах водяные, плодах опунции, некоторых сортах меда (эвкалиптовом, чайного дерева), орехах, цветной капусте, красном вине, оливковом масле, желудях и тому подобное.

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