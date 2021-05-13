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Експертка порадила природні та прості способи протидії сезонній алергії у дітей

Київ • УНН

 • 47002 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Ірландська експертка найбільшого в країні центру з підготовки та навчання батьків Меган Шепард розповіла, які природні засоби можуть полегшити важкі симптоми сезонної алергії у дітей без шкоди для здоров'я – від почервоніння та свербежу очей до нестерпного нежитю. Про це пише національна газета The Irish Examiner, інформує УНН.

Експертка порадила природні та прості способи протидії сезонній алергії у дітей

Так, за словами Шепард, найпоширенішими збудниками алергічних симптомів навесні є пилок дерев, особливо бузини, в’язу, ліщини та берези, а також пилок різних трав.

Цитата:

"Алергія будь-якого роду часто є ознакою того, що ваша імунна система потребує підтримки. Кверцетин (рослинний антиоксидант і біофлавоноїд – ред.), бромелайн (рослинний фермент – ред.) та вітамін С є трьома основними компонентами, які я рекомендую при запальних імунних реакціях, особливо у разі нежиті та чхання. Зокрема, кверцетин — це сполука, яка зустрічається в природі в часнику та цибулі, саме тому вони вважаються харчовими продуктами, що підтримують імунітет", - розповіла експертка.

Деталі

Меган Шепард пояснює, що кверцетин має природні антигістамінні властивості. А для заспокоєння слизових оболонок можна використати ромашку. Одночасно вітамін С разом із кверцетином є потужними антиоксидантами та імуностимулювальними речовинами.

Доповнення

Додамо, доктор медичних наук і професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков розповів УНН, що помічним засобом проти симптомів алергії можуть стати самі "винуватці" - рослини, а точніше – біофлавоноїди, які в них містяться, зокрема – відомий антиоксидант кверцетин. 

Відзначимо, що за словами завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Ігоря Зупанця, єдиним недоліком кверцетину є низька біодоступність у природному вигляді при вживанні фруктів і овочів.

"Тому ефект повільний і слабкий. А завдяки розробкам і унікальним технологіям "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" кверцетин у їхніх двох препаратах, внутрішньовенному „Корвитин®“ і пероральному „Квертин“ стає максимально біодоступним. До того ж вони створили розчинну форму для ін’єкцій, якої немає ні в одній країні світу, що дає неймовірну біодоступність близько 100%”, — зазначив професор Зупанець

Довідка

Кверцетин — флавоноїд рослинного походження, що чинить капіляростабілізуючу, антиоксидантну, протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дії.

Міститься в гречаній крупі, цибулі, яблуках, перці, часнику, золотому вусі, червоному винограді, чаї, цитрусових, темній вишні, брусниці, томатах, броколі, бадиллі, малині, чорниці, журавлині, аронії, горобині, обліписі, плодах водяники, плодах опунції, деяких сортах меду (евкаліптовому, чайного дерева), горіхах, цвітній капусті, червоному вині, оливковій олії, жолудях тощо.

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