Дослідники заявили про "універсальну" вакцину від усіх видів кашлю, застуди та грипу

Американські дослідники кажуть, що одна назальна спрей-вакцина може захистити від усіх видів кашлю, застуди та грипу, а також від бактеріальних легеневих інфекцій і навіть полегшити алергічні реакції, пише УНН з посиланням на BBC.

Команда Стенфордського університету випробувала свою "універсальну вакцину" на тваринах і їй ще потрібно провести клінічні випробування на людях.

Їхній підхід знаменує собою "радикальний відхід" від того, як вакцини розроблялися понад 200 років, кажуть вони.

Експерти в цій галузі заявили, що дослідження було "дійсно захопливим", попри те, що воно перебуває на ранній стадії, і може стати "важливим кроком вперед".

Сучасні вакцини навчають організм боротися з однією інфекцією. Вакцина проти кору захищає лише від кору, а вакцина проти вітряної віспи захищає лише від вітряної віспи. Саме так працювала імунізація з тих пір, як Едвард Дженнер був піонером у розробці вакцин наприкінці 18 століття.

Підхід, описаний у журналі Science, не тренує імунну систему. Натомість він імітує те, як імунні клітини спілкуються одна з одною, пише видання.

Вакцина вводиться у вигляді назального спрею і призводить до того, що лейкоцити в легенях - так звані макрофаги - перебувають у стані "бурштинової готовності" і готові до дії, незалежно від того, яка інфекція намагатиметься проникнути в організм, пише видання.

Ефект тривав близько трьох місяців у експериментах на тваринах.

Дослідники показали, що цей підвищений стан готовності призвів до зменшення кількості вірусів, що потрапляють через легені в організм, у 100-1000 разів.

А щодо тих, яким вдалося прослизнути, решта імунної системи була "налаштована, готова відбитися від них у шаленому темпі", сказав професор Балі Пулендран, професор мікробіології та імунології в Стенфорді.

Команда показала, що вакцина також захищає від двох видів бактерій – Staphylococcus aureus та Acinetobacter baumannii.

Пулендран розповіла BBC: "Ця вакцина, яку ми називаємо універсальною вакциною, викликає набагато ширшу реакцію, яка захищає не лише від вірусу грипу, не лише від вірусу Covid, не лише від вірусу застуди, а й практично від усіх вірусів і стількох різних бактерій, скільки ми тестували, і навіть від алергенів".

"Принцип, за яким працює ця вакцина, радикально відрізняється від принципу, за яким працювали всі вакцини досі", - вказала вона.

Спосіб, за яким вона спрямовує імунну систему на боротьбу з інфекцією, також, здається, зменшує реакцію на алергени пилових кліщів, які є тригером алергічної астми, зазначає видання.

"Це справді захопливе дослідження", - зазначила професор Даніела Феррейра, професор вакцинології Оксфордського університету, яка не брала участі в дослідженні.

Вона сказала, що це може "змінити те, як ми захищаємо людей від звичайного кашлю, застуди та інших респіраторних інфекцій", якщо результати будуть підтверджені в дослідженнях на людях.

Однак залишається ще багато питань, на які потрібно відповісти, пише видання.

Вакцину вводили у вигляді назального спрею в експериментах, але, можливо, її потрібно буде вдихати через небулайзер, щоб досягти глибини людських легень.

Невідомо, чи можна досягти такого ж ефекту у людей, або як довго імунна система залишатиметься в стані "бурштинової готовності". Існують відмінності в імунних системах мишей і людей, зокрема наш імунітет формується десятиліттями інфекцій.

Тому дослідники планують випробування, де одну людину вакцинують, а потім навмисно заражають, щоб побачити, як її організм справляється, пише видання.

Також можуть бути наслідки переналаштування імунної системи за межі її нормального стану, що порушує питання про імунні розлади, вказує видання.

Джонатан Болл, професор молекулярної вірусології Ліверпульської школи тропічної медицини, сказав, що робота, безперечно, "цікава", але застеріг: "Ми повинні переконатися, що підтримка організму в стані "підвищеної готовності" не призведе до дружнього вогню, де гіперготова імунна система випадково викликає небажані побічні ефекти".

Дослідницька група в США не вважає, що імунну систему слід постійно посилювати, і вважає, що таку вакцину слід використовувати для доповнення, а не заміни існуючих вакцин.

