Исследователи заявили об "универсальной" вакцине от всех видов кашля, простуды и гриппа

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 1582 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 5030 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 9072 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11524 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 23429 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11603 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18918 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49451 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82067 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51348 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.8м/с
64%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30619 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 32981 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 17862 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27519 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 14297 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 6084 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 14361 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 23434 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 54089 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 89216 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Иран
Женева
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 3166 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27589 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 33047 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30685 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 26919 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

Исследователи заявили об "универсальной" вакцине от всех видов кашля, простуды и гриппа

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Исследователи из Стэнфордского университета разработали универсальную вакцину в форме назального спрея. Она защищает от всех вирусов, бактерий и аллергенов, прошла успешные испытания на животных.

Исследователи заявили об "универсальной" вакцине от всех видов кашля, простуды и гриппа

Американские исследователи говорят, что одна назальная спрей-вакцина может защитить от всех видов кашля, простуды и гриппа, а также от бактериальных легочных инфекций и даже облегчить аллергические реакции, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Команда Стэнфордского университета испытала свою "универсальную вакцину" на животных, и ей еще предстоит провести клинические испытания на людях.

Их подход знаменует собой "радикальный отход" от того, как вакцины разрабатывались более 200 лет, говорят они.

Эксперты в этой области заявили, что исследование было "действительно захватывающим", несмотря на то, что оно находится на ранней стадии, и может стать "важным шагом вперед".

Современные вакцины обучают организм бороться с одной инфекцией. Вакцина против кори защищает только от кори, а вакцина против ветряной оспы защищает только от ветряной оспы. Именно так работала иммунизация с тех пор, как Эдвард Дженнер был пионером в разработке вакцин в конце 18 века.

Подход, описанный в журнале Science, не тренирует иммунную систему. Вместо этого он имитирует то, как иммунные клетки общаются друг с другом, пишет издание.

Вакцина вводится в виде назального спрея и приводит к тому, что лейкоциты в легких – так называемые макрофаги – находятся в состоянии "янтарной готовности" и готовы к действию, независимо от того, какая инфекция будет пытаться проникнуть в организм, пишет издание.

Эффект длился около трех месяцев в экспериментах на животных.

Исследователи показали, что это повышенное состояние готовности привело к уменьшению количества вирусов, попадающих через легкие в организм, в 100-1000 раз.

А что касается тех, которым удалось проскользнуть, остальная иммунная система была "настроена, готова отбиться от них в бешеном темпе", сказал профессор Бали Пулендран, профессор микробиологии и иммунологии в Стэнфорде.

Команда показала, что вакцина также защищает от двух видов бактерий – Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii.

Пулендран рассказала BBC: "Эта вакцина, которую мы называем универсальной вакциной, вызывает гораздо более широкую реакцию, которая защищает не только от вируса гриппа, не только от вируса Covid, не только от вируса простуды, но и практически от всех вирусов и стольких разных бактерий, сколько мы тестировали, и даже от аллергенов".

"Принцип, по которому работает эта вакцина, радикально отличается от принципа, по которому работали все вакцины до сих пор", - указала она.

Способ, которым она направляет иммунную систему на борьбу с инфекцией, также, кажется, уменьшает реакцию на аллергены пылевых клещей, которые являются триггером аллергической астмы, отмечает издание.

"Это действительно захватывающее исследование", - отметила профессор Даниэла Феррейра, профессор вакцинологии Оксфордского университета, которая не участвовала в исследовании.

Она сказала, что это может "изменить то, как мы защищаем людей от обычного кашля, простуды и других респираторных инфекций", если результаты будут подтверждены в исследованиях на людях.

Однако остается еще много вопросов, на которые нужно ответить, пишет издание.

Вакцину вводили в виде назального спрея в экспериментах, но, возможно, ее нужно будет вдыхать через небулайзер, чтобы достичь глубины человеческих легких.

Неизвестно, можно ли достичь такого же эффекта у людей, или как долго иммунная система будет оставаться в состоянии "янтарной готовности". Существуют различия в иммунных системах мышей и людей, в частности наш иммунитет формируется десятилетиями инфекций.

Поэтому исследователи планируют испытания, где одного человека вакцинируют, а затем намеренно заражают, чтобы увидеть, как его организм справляется, пишет издание.

Также могут быть последствия перенастройки иммунной системы за пределы ее нормального состояния, что поднимает вопросы об иммунных расстройствах, указывает издание.

Джонатан Болл, профессор молекулярной вирусологии Ливерпульской школы тропической медицины, сказал, что работа, безусловно, "интересная", но предостерег: "Мы должны убедиться, что поддержание организма в состоянии "повышенной готовности" не приведет к дружественному огню, где гиперготовая иммунная система случайно вызывает нежелательные побочные эффекты".

Исследовательская группа в США не считает, что иммунную систему следует постоянно усиливать, и считает, что такую вакцину следует использовать для дополнения, а не замены существующих вакцин.

Нейтрализующие антитела после одной инъекции: ученые разработали вакцину-кандидат против ВИЧ с беспрецедентным результатом03.02.26, 15:07 • 3117 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости МираТехнологии
Животные