Исследователи заявили об "универсальной" вакцине от всех видов кашля, простуды и гриппа

Американские исследователи говорят, что одна назальная спрей-вакцина может защитить от всех видов кашля, простуды и гриппа, а также от бактериальных легочных инфекций и даже облегчить аллергические реакции, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Команда Стэнфордского университета испытала свою "универсальную вакцину" на животных, и ей еще предстоит провести клинические испытания на людях.

Их подход знаменует собой "радикальный отход" от того, как вакцины разрабатывались более 200 лет, говорят они.

Эксперты в этой области заявили, что исследование было "действительно захватывающим", несмотря на то, что оно находится на ранней стадии, и может стать "важным шагом вперед".

Современные вакцины обучают организм бороться с одной инфекцией. Вакцина против кори защищает только от кори, а вакцина против ветряной оспы защищает только от ветряной оспы. Именно так работала иммунизация с тех пор, как Эдвард Дженнер был пионером в разработке вакцин в конце 18 века.

Подход, описанный в журнале Science, не тренирует иммунную систему. Вместо этого он имитирует то, как иммунные клетки общаются друг с другом, пишет издание.

Вакцина вводится в виде назального спрея и приводит к тому, что лейкоциты в легких – так называемые макрофаги – находятся в состоянии "янтарной готовности" и готовы к действию, независимо от того, какая инфекция будет пытаться проникнуть в организм, пишет издание.

Эффект длился около трех месяцев в экспериментах на животных.

Исследователи показали, что это повышенное состояние готовности привело к уменьшению количества вирусов, попадающих через легкие в организм, в 100-1000 раз.

А что касается тех, которым удалось проскользнуть, остальная иммунная система была "настроена, готова отбиться от них в бешеном темпе", сказал профессор Бали Пулендран, профессор микробиологии и иммунологии в Стэнфорде.

Команда показала, что вакцина также защищает от двух видов бактерий – Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii.

Пулендран рассказала BBC: "Эта вакцина, которую мы называем универсальной вакциной, вызывает гораздо более широкую реакцию, которая защищает не только от вируса гриппа, не только от вируса Covid, не только от вируса простуды, но и практически от всех вирусов и стольких разных бактерий, сколько мы тестировали, и даже от аллергенов".

"Принцип, по которому работает эта вакцина, радикально отличается от принципа, по которому работали все вакцины до сих пор", - указала она.

Способ, которым она направляет иммунную систему на борьбу с инфекцией, также, кажется, уменьшает реакцию на аллергены пылевых клещей, которые являются триггером аллергической астмы, отмечает издание.

"Это действительно захватывающее исследование", - отметила профессор Даниэла Феррейра, профессор вакцинологии Оксфордского университета, которая не участвовала в исследовании.

Она сказала, что это может "изменить то, как мы защищаем людей от обычного кашля, простуды и других респираторных инфекций", если результаты будут подтверждены в исследованиях на людях.

Однако остается еще много вопросов, на которые нужно ответить, пишет издание.

Вакцину вводили в виде назального спрея в экспериментах, но, возможно, ее нужно будет вдыхать через небулайзер, чтобы достичь глубины человеческих легких.

Неизвестно, можно ли достичь такого же эффекта у людей, или как долго иммунная система будет оставаться в состоянии "янтарной готовности". Существуют различия в иммунных системах мышей и людей, в частности наш иммунитет формируется десятилетиями инфекций.

Поэтому исследователи планируют испытания, где одного человека вакцинируют, а затем намеренно заражают, чтобы увидеть, как его организм справляется, пишет издание.

Также могут быть последствия перенастройки иммунной системы за пределы ее нормального состояния, что поднимает вопросы об иммунных расстройствах, указывает издание.

Джонатан Болл, профессор молекулярной вирусологии Ливерпульской школы тропической медицины, сказал, что работа, безусловно, "интересная", но предостерег: "Мы должны убедиться, что поддержание организма в состоянии "повышенной готовности" не приведет к дружественному огню, где гиперготовая иммунная система случайно вызывает нежелательные побочные эффекты".

Исследовательская группа в США не считает, что иммунную систему следует постоянно усиливать, и считает, что такую вакцину следует использовать для дополнения, а не замены существующих вакцин.

