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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

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Досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи: Зеленський хоче конкретних сигналів від США щодо ППО

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Україна потребує позитивних сигналів від США щодо ППО, а саме конкретних дій, а не слів. Також, президент наголосив на важливості спільного виробництва систем ППО з Європою.

Досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи: Зеленський хоче конкретних сигналів від США щодо ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО, передає УНН.

Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова 

- заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент України подякував європейським країнам за постачання.

Зеленський: є дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО28.05.25, 15:17 • 2090 переглядiв

Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався 

- резюмував він.

Системи ППО та інвестиції у виробництво зброї: Зеленський виступив на засіданні “Рамштайн”04.06.25, 17:46 • 2448 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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