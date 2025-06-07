Досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи: Зеленський хоче конкретних сигналів від США щодо ППО
Київ • УНН
Україна потребує позитивних сигналів від США щодо ППО, а саме конкретних дій, а не слів. Також, президент наголосив на важливості спільного виробництва систем ППО з Європою.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО, передає УНН.
Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова
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