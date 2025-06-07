Досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи: Зеленський хоче конкретних сигналів від США щодо ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО, передає УНН.

Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова

Президент України подякував європейським країнам за постачання.

Зеленський: є дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО

Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався