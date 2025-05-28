Зеленський: є дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою
Ексклюзив
12:43 • 3580 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 11187 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

10:11 • 18768 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 37690 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 93278 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 54681 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 103592 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 160058 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 112657 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107793 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
90%
745мм
Популярнi новини

Атака безпілотників на москву: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"

28 травня, 03:12 • 10491 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, загроза з Середземного залишається - ВМС

28 травня, 03:39 • 15857 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 43727 перегляди

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

07:37 • 21180 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 40869 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 103595 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 121857 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 127752 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 160063 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 234639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 41251 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 38120 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 43995 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 112450 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 112587 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Зеленський: є дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Президент Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною щодо посилення ППО України. Він наголосив на потребі постійної підтримки засобами ППО для захисту міст від масованих атак РФ.

Зеленський: є дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у середу у Берліні, передає кореспондент УНН.

Ви всі бачите, що робить путін. Щоночі масові атаки ударних дронів, росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику. Тому, щоб просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ППО. Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін
Brent
$64.08
Bitcoin
$108,932.10
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,337.45
Ethereum
$2,658.13