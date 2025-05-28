Зеленський: є дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у середу у Берліні, передає кореспондент УНН.

Ви всі бачите, що робить путін. Щоночі масові атаки ударних дронів, росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику. Тому, щоб просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ППО. Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.