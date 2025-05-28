Зеленский: есть очень важные договоренности с Германией относительно ПВО
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о важных договоренностях с Германией по усилению ПВО Украины. Он отметил необходимость постоянной поддержки средствами ПВО для защиты городов от массированных атак РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть очень важные договоренности с Германией по ПВО. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду в Берлине, передает корреспондент УНН.
Вы все видите, что делает путин. Каждую ночь массовые атаки ударных дронов, россияне применяют десятки крылатых ракет, баллистику. Поэтому, чтобы просто защищать жизнь в наших городах, мы нуждаемся в постоянной поддержке средствами ПВО. Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия нас постоянно поддерживает и ракетами для ПВО
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.