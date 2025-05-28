Зеленский: есть очень важные договоренности с Германией относительно ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть очень важные договоренности с Германией по ПВО. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду в Берлине, передает корреспондент УНН.

Вы все видите, что делает путин. Каждую ночь массовые атаки ударных дронов, россияне применяют десятки крылатых ракет, баллистику. Поэтому, чтобы просто защищать жизнь в наших городах, мы нуждаемся в постоянной поддержке средствами ПВО. Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия нас постоянно поддерживает и ракетами для ПВО - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.