Все еще ждем ответа на предложение купить системы: Зеленский хочет конкретных сигналов от США относительно ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО, передает УНН.

Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним – это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось - резюмировал он.

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