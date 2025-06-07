Все еще ждем ответа на предложение купить системы: Зеленский хочет конкретных сигналов от США относительно ПВО

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
15:01 • 17156 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

14:43 • 42796 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

13:51 • 24711 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

12:58 • 47126 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

12:42 • 52939 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 41928 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 138275 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 111153 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 153840 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 94172 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1.7м/с
53%
749мм
Популярные новости

Лидеры Proud Boys, помилованные Трампом, требуют от правительства США $100 млн

7 июня, 09:00 • 11071 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 80356 просмотра

Непогода в Польше оставила без света почти 30 тысяч человек

7 июня, 10:44 • 23574 просмотра

Силы обороны поразили локомотив с колонной техники оккупантов: минус 13 танков

7 июня, 10:57 • 6340 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 54018 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 138278 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 134357 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 135302 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 179338 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 223322 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 54146 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 80489 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 153844 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 136336 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 176899 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Все еще ждем ответа на предложение купить системы: Зеленский хочет конкретных сигналов от США относительно ПВО

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Украина нуждается в позитивных сигналах от США по ПВО, а именно конкретных действий, а не слов. Также, президент отметил важность совместного производства систем ПВО с Европой.

Все еще ждем ответа на предложение купить системы: Зеленский хочет конкретных сигналов от США относительно ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО, передает УНН.

Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова 

- заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент Украины поблагодарил европейские страны за поставки.

Зеленский: есть очень важные договоренности с Германией относительно ПВО28.05.25, 15:17 • 2090 просмотров

Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним – это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось 

- резюмировал он.

Системы ПВО и инвестиции в производство оружия: Зеленский выступил на заседании “Рамштайн”04.06.25, 17:46 • 2446 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9