Все еще ждем ответа на предложение купить системы: Зеленский хочет конкретных сигналов от США относительно ПВО
Киев • УНН
Украина нуждается в позитивных сигналах от США по ПВО, а именно конкретных действий, а не слов. Также, президент отметил важность совместного производства систем ПВО с Европой.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО, передает УНН.
Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова
Президент Украины поблагодарил европейские страны за поставки.
Зеленский: есть очень важные договоренности с Германией относительно ПВО28.05.25, 15:17 • 2090 просмотров
Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним – это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось
Системы ПВО и инвестиции в производство оружия: Зеленский выступил на заседании “Рамштайн”04.06.25, 17:46 • 2446 просмотров