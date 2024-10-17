Дощі, заморозки і туман: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У південній та східній частинах України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 0-3° морозу до 8° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті до 15°.
На частині України сьогодні місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 0-3° морозу до 8° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті до 15°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 17 жовтня хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, Дніпропетровській, вночі і в Черкаській та Кіровоградській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях подекуди туман.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки (в повітрі) 0-3°, в більшості північних областей температура 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на решті території 3-8° тепла; вдень в Україні 7-12°, на Закарпатті до 15°.
Прогноз погоди по Київській області
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 7-12° тепла.
По Києву хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.