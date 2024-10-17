Дожди, заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В южной и восточной частях Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 0-3° мороза до 8° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье до 15°.
На части Украины сегодня местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 0-3° мороза до 8° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье до 15°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 17 октября облачно с прояснениями. В южной части, восточных, Днепропетровской, ночью и в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, в большинстве северных областей температура 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), на остальной территории 3-8° тепла; днем в Украине 7-12°, на Закарпатье до 15°.
Прогноз погоды по Киевской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 7-12° тепла.
По Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 10°.