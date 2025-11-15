Дощ, туман і мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на 16 листопада
Київ • УНН
16 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, дощ та мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 14° тепла.
В Україні у неділю, 16 листопада, буде хмарно з проясненнями. У низці регіонів очікується дощ, місцями мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
Вночі на північному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ. На решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.
У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
