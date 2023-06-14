Доручив провести перевірку щодо затримки відбудови: Кіпер зустрівся із жителями багатоповерхівки у Сергіївці, яку атакувала рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер проінспектував та доручив відповідним службам провести перевірку щодо затримки відбудови багатоповерхівки у селі Сергіївка, яку атакувала РФ, передає УНН із посиланням на Одеську ОВА
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Як повідомили в ОВА, Кіпер відвідав Білгород-Дністровський район. Село Чабанське Сергіївської селищної громади постраждало внаслідок російської атаки чотири дні тому.
Голова ОВА оглянув місця руйнувань, поспілкувався з постраждалими жителями та ознайомився із роботою оперативного штабу з ліквідації наслідків руйнацій.
«Найголовнішим завданням - є відбудова пошкоджених будинків та забезпечення житлом мешканців села, будинки котрих не підлягають відновленню.
Область вже забезпечує фінансування нагальних потреб», - заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також голова області зустрівся з жителями пошкодженої багатоповерхівки у селі Сергіївка.
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«Проінспектував, доручив відповідним службам провести перевірку щодо затримки відбудови, через яку люди вже майже рік не можуть повернутися у свої домівки. Взяв справу на особистий контроль. Тепер на прямому зв’язку з жителями», - сказав Олег Кіпер.
Голова ОВА додав, що росіяни зруйнували в Одеській області 912 об’єктів, з них майже третину вже відновлено. Потрібно відновити ще 646 об’єктів, а 43 доведеться відбудовувати заново.
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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що регіон перевиконав план і подякував бізнесу. Як повідомили в Одеській ОВА, кошти підуть на оборону та відбудову