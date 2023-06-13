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Підуть на оборону та відбудову: голова Одеської ОВА Кіпер повідомив, що регіон перевиконав план по податкам

Київ • УНН

 • 2437848 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що регіон перевиконав план і подякував бізнесу. Як повідомили в Одеській ОВА, кошти підуть на оборону та відбудову, передає УНН.

Підуть на оборону та відбудову: голова Одеської ОВА Кіпер повідомив, що регіон перевиконав план по податкам

Деталі

Як повідомили в Одеській ОВА, з початку 2023 року до місцевих бюджетів надійшло 11 млрд грн, що на 14% більше від плану. Очікування найбільше перевершили малий та середній бізнес.

Наразі обласна адміністрація напрацьовує додаткові стимули для розвитку підприємництва в регіоні, а голів районів попереджає про персональну відповідальність за розпорядження коштів платників податків.

За дорученням Офісу Президента, кошти від перевиконання бюджетних планів мають бути своєчасно спрямовані на оборону, відбудову пошкодженої інфраструктури та допомогу переселенцям, додали в ОВА.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, який до цього очолював Київську міську прокуратуру.

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