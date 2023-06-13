Пойдут на оборону и восстановление: глава Одесской ОГА Кипер сообщил, что регион перевыполнил план по налогам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что регион перевыполнил план и поблагодарил бизнес. Как сообщили в Одесской ОГА, средства пойдут на оборону и восстановление, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Одесской ОГА, с начала 2023 года в местные бюджеты поступило 11 млрд грн, что на 14% больше плана. Ожидания больше всего превзошли малый и средний бизнес.
Сейчас областная администрация нарабатывает дополнительные стимулы для развития предпринимательства в регионе, а глав районов предупреждает о персональной ответственности за распоряжение средствами налогоплательщиков.
По поручению Офиса Президента, средства от перевыполнения бюджетных планов должны быть своевременно направлены на оборону, восстановление поврежденной инфраструктуры и помощь переселенцам, добавили в ОГА.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, который до этого возглавлял Киевскую городскую прокуратуру.