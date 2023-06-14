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Поручил провести проверку относительно задержки восстановления: Кипер встретился с жителями многоэтажки в Сергеевке, которую атаковала рф

Киев • УНН

 • 2053628 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинспектировал и поручил соответствующим службам провести проверку по задержке восстановления многоэтажки в селе Сергеевка, которую атаковала РФ, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.

Поручил провести проверку относительно задержки восстановления: Кипер встретился с жителями многоэтажки в Сергеевке, которую атаковала рф

Детали

Как сообщили в ОВА, Кипер посетил Белгород-Днестровский район. Село Чабанское Сергеевской поселковой громады пострадало в результате российской атаки четыре дня назад.

Глава ОВА осмотрел места разрушений, пообщался с пострадавшими жителями и ознакомился с работой оперативного штаба по ликвидации последствий разрушений.

«Главной задачей - является восстановление поврежденных домов и обеспечение жильем жителей села, дома которых не подлежат восстановлению.

Область уже обеспечивает финансирование насущных потребностей», - заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Также глава области встретился с жителями поврежденной многоэтажки в селе Сергеевка.

Цитата

«Проинспектировал, поручил соответствующим службам провести проверку относительно задержки восстановления, из-за которой люди уже почти год не могут вернуться в свои дома. Взял дело на личный контроль. Теперь на прямой связи с жителями», - сказал Олег Кипер.

Глава ОГА добавил, что россияне разрушили в Одесской области 912 объектов, из них почти треть уже восстановлено. Нужно восстановить еще 646 объектов, а 43 придется отстраивать заново.

Ранее

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что регион перевыполнил план и поблагодарил бизнес. Как сообщили в Одесской ОГА, средства пойдут на оборону и восстановление

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