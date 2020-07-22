Доповідь британського парламенту про втручання РФ у вибори: Лондон сильно недооцінив російську загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Британії опублікували доповідь “Росія” про втручання у британські вибори. У документі йдеться про спроби Кремля втрутитися у внутрішню політику Британії в 2014 році, а саме — про спробу вплинути на результати референдуму про незалежність Шотландії. При цьому автори доповіді не знайшли прямих доказів того, що Росія якось намагалася вплинути на результат референдуму про Brexit. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Як пише видання, грудневі витоки інформації припускали, що в доповіді будуть згадуватися дев’ять російських бізнесменів, які є донорами консерваторів. Але в опублікованій версії — в усякому разі, у відкритій її частини — їхні імена не називають.
“Схоже, що Росія вважає Британію однією зі своїх головних цілей на Заході з точки зору розвідки. І хоча ми не отримуємо загроз такого рівня, як країни, що межують з Росією, наші свідки припускають, що в списку „пріоритетів“ ми — одразу після США і НАТО. Це, швидше за все, через наше тісне співробітництво зі США”, — йдеться у тексті доповіді.
Хоча жодних прізвищ у доповіді немає, у ній все ж залишилося відсилання до якихось “російських олігархів”, близьких до президента РФ Володимира Путіна, які успішно інтегрувалися у політичне життя Британії.
“Росія ніколи не втручалася в електоральні процеси в жодній країні світу: ані в Сполучених Штатах, ані у Великій Британії, ані в інших країнах. Ми не робимо це самі, і не терпимо, коли інші країни намагаються втручатися у наші політичні справи”, — заявив практично одночасно з публікацією доповіді речник російського президента Дмитро Пєсков, цитує видання.
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Ще до публікації доповіді британські журналісти припускали, про що у ній може йтися. І знаходили “скелети в шафі” не лише у чинного прем’єра Бориса Джонсона, але і у його попередників — Терези Мей і Девіда Кемерона. Згадували, зокрема, і реакцію британської влади на вбивство Олександра Литвиненка, а вірніше, роки, які знадобилися Британії, щоб почати публічне розслідування.
“Боюся, що головний винуватець — це російські гроші, — за день до публікації доповіді припускав колумніст Times Едвард Лукас (він один з тих людей, кого автори доповіді опитували під час своєї роботи). — Цей винуватець, з одного боку, підживлює впливову індустрію відмивання грошей, а з іншого — стимулює ринок маєтків і пентхаусів. Крім того, він приносить пожертви політичним діячам і їхнім прихильникам, і не в останню чергу — в Консервативній партії”.
Можна сказати, що у підсумку збулося зроблене за кілька місяців до публікації доповіді припущення кореспондента ВВС з питань безпеки Гордона Корери. Він говорив, що в доповіді менше доказів, ніж багато хто розраховує, але їх більше, ніж очікують інші. Дійсно, в документі немає відомостей, які б доводили, що Росія успішно вплинула на британські вибори. Йдеться про спроби.
Щоправда, далеко не всі докази і обґрунтування увійшли до публічної версії доповіді — деякі факти залишаться тільки у засекреченому додатку, щоб захистити джерела і залишити в таємниці методи розвідки. Доступ до невідредагованої версії будуть мати тільки чиновники на найвищому рівні.
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У доповіді перераховують основні загрози, які, як вважають британські депутати, йдуть з боку Росії. Це кіберзагрози, дезінформація та її вплив на суспільно-політичне життя в країні, а також вихідці з Росії, які переїхали до Британії, отримали місцеві паспорта і почали активно брати участь у внутрішньому житті країни.
І хоча ця доповідь фокусується на погрозах, що виходять від Росії, судячи з формулювань, її головна мета — змусити працювати британський уряд. Наприклад, автори доповіді дійшли висновку, що попри очевидні свідчення того, що Британія була метою в кампанії з дезінформації, жодне відомство в країні не взяло на себе відповідальність вирішити цю проблему.
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Доповідь, на публікацію якої чекали десять місяців, вийшла в останній день роботи британського парламенту: в середу, 22 липня, депутати йдуть на літні канікули.
Попередній склад комітету з розвідки готував документ півтора року, а опублікувати його спочатку планували ще у листопаді 2019-го, щоправда, уряд відклав публікацію на місяць. За цей місяць у Британії пройшли нові парламентські вибори, на яких консерватори отримали більшість, а Борис Джонсон утвердився в кріслі прем’єр-міністра країни.
Опоненти з Лейбористської партії дорікали уряду: своєчасна поява доповіді, вважали вони, могла б істотно вплинути на підсумки цих виборів. Щонайменше, до Бориса Джонсона з’явилися б додаткові питання.
Але навіть після тріумфальних для консерваторів виборів доповідь так і не побачила світ — формально чекали, поки сформується новий склад комітету. Сам Борис Джонсон увесь цей час говорив, що скандал довкола документу “надмірно роздутий” і в ньому немає жодних доказів того, що Росія нібито втручалася у британські вибори.
Новий скандал вибухнув вже під час формування комітету, завдання якого — нагляд за роботою британських розвідслужб. Головним фаворитом на посаду голови комітету був консерватор Кріс Грейлінг, який у різні роки був і міністром юстиції, і міністром транспорту країни.
Але — несподівано для багатьох — посаду отримав його колега по партії Джуліан Льюїс, який сам висунув свою кандидатуру. Джерело ВВС у британському уряді каже, що пан Льюїс “діяв разом із лейбористами та іншими членами опозиції, переслідуючи власні цілі”. За цю витівку його виключили з партії, але головою комітету він все-таки став. Вважають, що саме перемога пана Льюїса посприяла виходу доповіді про втручання у вибори.
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Втім, напередодні виходу доповіді очільник Міністерства закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Росія, напевно, намагалася втрутитися і у вибори 2019 року — ті самі, на яких перемогли консерватори.
Пан Рааб заявив, що Росія незаконно отримала офіційні папери, у яких містилися подробиці торгових переговорів між Британією і США, після чого виклала їх в інтернет. Цим, на думку пана Рааба, скористалася Лейбористська партія в рамках своєї передвиборчої кампанії.
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Коментуючи заяву пана Рааба, російський посол в Лондоні Андрій Келін сказав ВВС: “Ми взагалі не втручаємося. Ми не бачимо жодного сенсу допускати втручання, тому що для нас неважливо, буде на чолі країни Консервативна партія або Лейбористська, — ми все одно будемо намагатися поліпшити ті відносини, які є”.
Росія традиційно відкидає будь-які звинувачення у втручанні в вибори. Щоправда, минулого тижня Британія, США і Канада одночасно звинуватили російських хакерів в атаці на медичні лабораторії Заходу. Мета — вакцина від коронавірусу.
Заступник міністра внутрішніх справ Британії з питань безпеки Джеймс Брокеншир в інтерв’ю ВВС зізнався, що йдеться про “практично повну впевненість” у тому, яка саме група атакувала лабораторії. Більш того, за його словами, Захід вважає, що ця група хакерів пов’язана з російськими спецслужбами.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков тоді сказав: “Ми не сприймаємо подібні звинувачення, так само як і чергові голослівні звинувачення у втручанні в вибори 2019”.
Двоє російських бізнесменів, згаданих у британській доповіді, вже коментували ВВС цю ситуацію. Олександр Лебедєв назвав це “реготом”, а Олександр Темерко відкрито сказав, що приятелює з Борисом Джонсоном і, крім того, не просто фінансово підтримує консерваторів, а є членом партії.
Як пише видання, будь-яка людина, зареєстрована в Британії як виборець, може бути донором політичних партій. Більше того, повний список тих, хто пожертвував гроші, регулярно публікують на сайті виборчої комісії — включно з сумами, які ці люди перевели різним політичним силам. Так що сам факт того, що власники британських паспортів — нехай і вихідці з Росії — перераховували гроші консерваторам, все ж не говорить про спроби втручання у вибори.