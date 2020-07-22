Доповідь британського парламенту про втручання РФ у вибори: Лондон сильно недооцінив російську загрозу

Як пише видання, грудневі витоки інформації припускали, що в доповіді будуть згадуватися дев’ять російських бізнесменів, які є донорами консерваторів. Але в опублікованій версії — в усякому разі, у відкритій її частини — їхні імена не називають.

“Схоже, що Росія вважає Британію однією зі своїх головних цілей на Заході з точки зору розвідки. І хоча ми не отримуємо загроз такого рівня, як країни, що межують з Росією, наші свідки припускають, що в списку „пріоритетів“ ми — одразу після США і НАТО. Це, швидше за все, через наше тісне співробітництво зі США”, — йдеться у тексті доповіді.

Хоча жодних прізвищ у доповіді немає, у ній все ж залишилося відсилання до якихось “російських олігархів”, близьких до президента РФ Володимира Путіна, які успішно інтегрувалися у політичне життя Британії.

“Росія ніколи не втручалася в електоральні процеси в жодній країні світу: ані в Сполучених Штатах, ані у Великій Британії, ані в інших країнах. Ми не робимо це самі, і не терпимо, коли інші країни намагаються втручатися у наші політичні справи”, — заявив практично одночасно з публікацією доповіді речник російського президента Дмитро Пєсков, цитує видання.

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Ще до публікації доповіді британські журналісти припускали, про що у ній може йтися. І знаходили “скелети в шафі” не лише у чинного прем’єра Бориса Джонсона, але і у його попередників — Терези Мей і Девіда Кемерона. Згадували, зокрема, і реакцію британської влади на вбивство Олександра Литвиненка, а вірніше, роки, які знадобилися Британії, щоб почати публічне розслідування.

“Боюся, що головний винуватець — це російські гроші, — за день до публікації доповіді припускав колумніст Times Едвард Лукас (він один з тих людей, кого автори доповіді опитували під час своєї роботи). — Цей винуватець, з одного боку, підживлює впливову індустрію відмивання грошей, а з іншого — стимулює ринок маєтків і пентхаусів. Крім того, він приносить пожертви політичним діячам і їхнім прихильникам, і не в останню чергу — в Консервативній партії”.

Можна сказати, що у підсумку збулося зроблене за кілька місяців до публікації доповіді припущення кореспондента ВВС з питань безпеки Гордона Корери. Він говорив, що в доповіді менше доказів, ніж багато хто розраховує, але їх більше, ніж очікують інші. Дійсно, в документі немає відомостей, які б доводили, що Росія успішно вплинула на британські вибори. Йдеться про спроби.

Щоправда, далеко не всі докази і обґрунтування увійшли до публічної версії доповіді — деякі факти залишаться тільки у засекреченому додатку, щоб захистити джерела і залишити в таємниці методи розвідки. Доступ до невідредагованої версії будуть мати тільки чиновники на найвищому рівні.

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У доповіді перераховують основні загрози, які, як вважають британські депутати, йдуть з боку Росії. Це кіберзагрози, дезінформація та її вплив на суспільно-політичне життя в країні, а також вихідці з Росії, які переїхали до Британії, отримали місцеві паспорта і почали активно брати участь у внутрішньому житті країни.

І хоча ця доповідь фокусується на погрозах, що виходять від Росії, судячи з формулювань, її головна мета — змусити працювати британський уряд. Наприклад, автори доповіді дійшли висновку, що попри очевидні свідчення того, що Британія була метою в кампанії з дезінформації, жодне відомство в країні не взяло на себе відповідальність вирішити цю проблему.

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Доповідь, на публікацію якої чекали десять місяців, вийшла в останній день роботи британського парламенту: в середу, 22 липня, депутати йдуть на літні канікули.

Попередній склад комітету з розвідки готував документ півтора року, а опублікувати його спочатку планували ще у листопаді 2019-го, щоправда, уряд відклав публікацію на місяць. За цей місяць у Британії пройшли нові парламентські вибори, на яких консерватори отримали більшість, а Борис Джонсон утвердився в кріслі прем’єр-міністра країни.

Опоненти з Лейбористської партії дорікали уряду: своєчасна поява доповіді, вважали вони, могла б істотно вплинути на підсумки цих виборів. Щонайменше, до Бориса Джонсона з’явилися б додаткові питання.

Але навіть після тріумфальних для консерваторів виборів доповідь так і не побачила світ — формально чекали, поки сформується новий склад комітету. Сам Борис Джонсон увесь цей час говорив, що скандал довкола документу “надмірно роздутий” і в ньому немає жодних доказів того, що Росія нібито втручалася у британські вибори.

Новий скандал вибухнув вже під час формування комітету, завдання якого — нагляд за роботою британських розвідслужб. Головним фаворитом на посаду голови комітету був консерватор Кріс Грейлінг, який у різні роки був і міністром юстиції, і міністром транспорту країни.

Але — несподівано для багатьох — посаду отримав його колега по партії Джуліан Льюїс, який сам висунув свою кандидатуру. Джерело ВВС у британському уряді каже, що пан Льюїс “діяв разом із лейбористами та іншими членами опозиції, переслідуючи власні цілі”. За цю витівку його виключили з партії, але головою комітету він все-таки став. Вважають, що саме перемога пана Льюїса посприяла виходу доповіді про втручання у вибори.

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Втім, напередодні виходу доповіді очільник Міністерства закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Росія, напевно, намагалася втрутитися і у вибори 2019 року — ті самі, на яких перемогли консерватори.

Пан Рааб заявив, що Росія незаконно отримала офіційні папери, у яких містилися подробиці торгових переговорів між Британією і США, після чого виклала їх в інтернет. Цим, на думку пана Рааба, скористалася Лейбористська партія в рамках своєї передвиборчої кампанії.

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Коментуючи заяву пана Рааба, російський посол в Лондоні Андрій Келін сказав ВВС: “Ми взагалі не втручаємося. Ми не бачимо жодного сенсу допускати втручання, тому що для нас неважливо, буде на чолі країни Консервативна партія або Лейбористська, — ми все одно будемо намагатися поліпшити ті відносини, які є”.

Росія традиційно відкидає будь-які звинувачення у втручанні в вибори. Щоправда, минулого тижня Британія, США і Канада одночасно звинуватили російських хакерів в атаці на медичні лабораторії Заходу. Мета — вакцина від коронавірусу.

Заступник міністра внутрішніх справ Британії з питань безпеки Джеймс Брокеншир в інтерв’ю ВВС зізнався, що йдеться про “практично повну впевненість” у тому, яка саме група атакувала лабораторії. Більш того, за його словами, Захід вважає, що ця група хакерів пов’язана з російськими спецслужбами.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков тоді сказав: “Ми не сприймаємо подібні звинувачення, так само як і чергові голослівні звинувачення у втручанні в вибори 2019”.

Двоє російських бізнесменів, згаданих у британській доповіді, вже коментували ВВС цю ситуацію. Олександр Лебедєв назвав це “реготом”, а Олександр Темерко відкрито сказав, що приятелює з Борисом Джонсоном і, крім того, не просто фінансово підтримує консерваторів, а є членом партії.

Як пише видання, будь-яка людина, зареєстрована в Британії як виборець, може бути донором політичних партій. Більше того, повний список тих, хто пожертвував гроші, регулярно публікують на сайті виборчої комісії — включно з сумами, які ці люди перевели різним політичним силам. Так що сам факт того, що власники британських паспортів — нехай і вихідці з Росії — перераховували гроші консерваторам, все ж не говорить про спроби втручання у вибори.