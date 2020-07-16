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У Кремлі заявили, що РФ не має ніякого відношення до спроб вкрасти дані про вакцину від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має ніякого відношення до спроб зламати фармкомпанії і дослідницькі центри у Великій Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

“Ми не володіємо інформацією, хто міг зламувати фармкомпанії і дослідницькі центри у Великій Британії. Можемо сказати одне — Росія не має до цих спроб ніякого відношення. Ми не прийнятний подібні звинувачення, рівно, як і чергові голослівні звинувачення у втручанні в вибори 2019 року”, — сказав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Великобританія, США і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19.

Україна стурбована цими кібератаками РФ.

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