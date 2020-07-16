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Україна стурбована кібератаками РФ на розробників вакцини від COVID-19 - Кулеба

Україна стурбована кібератаками РФ на розробників вакцини від COVID-19 - Кулеба

Київ • УНН

 • 11374 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба приєднався до міністра закордонних справ Сполученого Королівства Домініка Рааба, Канади та США і висловив стурбованість у зв'язку з російськими кібератаками на розробників вакцини від COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Я приєднуюся до міністра закордонних справ Сполученого Королівства Домініка Рааба, канадських і американських партнерів, які висловлюють стурбованість у зв'язку з російськими кібератаками на розробників вакцини від COVID-19. Україна протягом багатьох років страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що міжнародне право в повній мірі можна застосувати до кіберпростору. Такі порушення не повинні залишатися безкарними", - написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Велика Британія, США і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19.

Українські Національні Новини

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