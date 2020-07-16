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Велика Британія, США і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19

Велика Британія, США і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19

Київ • УНН

 • 16931 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Велика Британія, Сполучені Штати і Канада звинуватили Росію в четвер у спробі вкрасти інформацію у дослідників, що працюють над створенням вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, передає УНН з посиланням на AP.

Так, три країни стверджують, що хакерське угруповання APT29, також відома як Cozy Bear і є частиною російської розвідувальної служби, атакує академічні та фармацевтичні дослідні установи, що займаються розробкою вакцин від коронавірусу.

Повідомляється, що заяву, узгоджена з владою США і Канади, зробив Британський національний центр кібербезпеки.

"Абсолютно неприпустимо, що російські спецслужби націлені на тих, хто бореться з пандемією коронавірусу. У той час як інші своєю безрозсудною поведінкою переслідують егоїстичні інтереси, Велика Британія і її союзники продовжують важку роботу з пошуку вакцини і захисту здоров'я людей в усьому світі", - заявив сьогодні міністр закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб.

Відзначається, що кібератаки розглядаються співробітниками розвідки як спроба вкрасти інтелектуальну власність, а не підірвати дослідження. Кампанія по "шкідливій діяльності" триває і включає в себе "атаки переважно проти урядових, дипломатичних, аналітичних, медичних та енергетичних цілей", йдеться в заяві національного центру кібербезпеки.

Було неясно, чи була якась інформація фактично вкрадена, але центр повідомив, що конфіденційна інформація людей, як вважається, не була скомпрометована.

Відповідно до повідомлення агентства, 16-сторінковий документ, оприлюднений у четвер Великою Британією, США та Канадою, звинувачує Cozy Bear у використанні призначених для користувача шкідливих програм, націлених на низку організацій по всьому світу. Шкідливі програми WellMess і WellMail, які раніше не асоціювалися з хакерською групою.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Лондон заявив, що російська сторона "хотіла втрутитися" у вибори в Великої Британії, які пройшли взимку 2019 року.

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