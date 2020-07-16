Лондон обвинил РФ в попытке вмешаться в британские выборы: Москва не согласна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российская сторона "хотела вмешаться" в выборы в Великобритании, которые прошли зимой 2019 года. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
“На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские силы стремились вмешаться в всеобщие выборы 2019 года (досрочные парламентские выборы в Великобритании 2019 года — ред.) посредством онлайн-распространения незаконно приобретенных и просочившихся правительственных документов”, — заявил Рааб в четверг.
Как отмечает британское издание, заявление является первым признанием одного из министров, что Кремль пытался "исказить работу британской демократии" — практика, которую министр иностранных дел назвал “абсолютно неприемлемой”.
“Чувствительные правительственные документы, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно приобретены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в Интернете через социальную платформу Reddit. Когда они не получили никакой поддержки, были предприняты дальнейшие попытки продвигать незаконно приобретенные материалы в Интернете в преддверии всеобщих выборов”, — сообщил министр.
По его словам, уголовное расследование по данному делу продолжается.
В России отвергли обвинения. “Заявления главы МИД Великобритании о каком-то мифическом вмешательстве России в парламентские выборы — очередная русофобская чушь. Обвинения во вмешательстве — это, простите за каламбур, уже диагноз для западных политиков с названием “помешательство”, — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе правительство ФРГ предложило странам-членам ЕС ввести общие санкции за масштабную хакерскую атаку на Бундестаг пять лет назад. В федеральном правительстве Германии считают, что к ней был причастен хакер Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).