Лондон звинуватив РФ у спробі втрутитися в британські вибори: Москва не згодна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Російська сторона “прагнула втрутитися” в вибори в Великій Британії, що відбулися взимку 2019 року. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб, передає УНН з посиланням на The Guardian.

“На основі всебічного аналізу уряд прийшов до висновку, що майже напевно російські сили прагнули втрутитися в загальні вибори 2019 роки (дострокові парламентські вибори у Великій Британії 2019 року — ред.) за допомогою онлайн-розповсюдження незаконно придбаних і злитих урядових документів”, — заявив Рааб в четвер.

Як зазначає британське видання, заява є першим визнанням одного з міністрів, що Кремль намагався "спотворити роботу британської демократії" — практика, яку міністр закордонних справ назвав “абсолютно неприйнятною”.

“Чутливі урядові документи, що стосуються угоди про вільну торгівлю між Великою Британією і США, були незаконно придбані до загальних виборів 2019 року і поширені в Інтернеті через соціальну платформу Reddit. Коли вони не отримали ніякої підтримки, були зроблені подальші спроби просувати незаконно придбані матеріали в Інтернеті напередодні загальних виборів”, - повідомив міністр.

За його словами, кримінальне розслідування у цій справі триває.

У Росії відкинули звинувачення. “Заяви глави МЗС Великої Британії про якесь міфічне втручання Росії в парламентські вибори — чергова русофобська нісенітниця. Звинувачення у втручанні — це, вибачте за каламбур, вже діагноз для західних політиків з назвою ”божевілля", - цитує ТАСС главу комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні уряд ФРН запропонував країнам-членам ЄС ввести загальні санкції за масштабну хакерську атаку на Бундестаг п’ять років тому. У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації (ГРУ).

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