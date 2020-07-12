Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаки

КИЕВ. 12 июля. УНН. Правительство ФРГ предложило странам-членам ЕС ввести общие санкции за масштабную хакерскую атаку на Бундестаг пять лет назад. В федеральном правительстве Германии считают, что к ней был причастен хакер Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации (ГРУ). Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает DW и информагентство dpa со ссылкой на полученную копию ответа правительства на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, передает УНН.