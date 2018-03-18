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Deutsche Welle: атака російських хакерів на урядову мережу Німеччини завершилася невдачею

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Кібератака на урядову мережу ФРН, ймовірно, завершилася невдачею: хакерам не вдалося отримати доступ до захищеної урядової мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами джерел зі спецслужб, хакери змогли проникнути до серверів німецького МЗС через мережеву інфраструктуру курсів підвищення кваліфікації для німецьких дипломатів і встановити на комп'ютерах шкідливі програми.

Але хакерам не вдалося отримати доступ до мережі за межами цього з'єднання. Зокрема, у хакерів не було доступу до документів МЗС і прав адміністратора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МВС Німеччини визнав серйозність хакерської атаки на урядову мережу

Нагадаємо, 28 лютого хакери групи APT28, також відома як Fancy Bears, яких пов’язують з Росією, проникли у так звану “Інформаційну мережу Берлін-Бонн” (IVBB), яка використовується відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, а також Бундестагом та Бундесратом. Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні.

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