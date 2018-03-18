Deutsche Welle: атака российских хакеров на правительственную сеть Германии завершилась неудачей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кибератака на правительственную сеть ФРГ, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам источников из спецслужб, хакеры смогли проникнуть к серверам немецкого МИД через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы.
Но хакерам не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИД и прав администратора.
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Напомним, 28 февраля хакеры группы APT28, также известная как Fancy Bears, которых связывают с Россией, проникли в так называемую "информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), которая используется ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесрата. Серверы, на которые осуществлена атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.