Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку

КИЇВ. 12 липня. УНН. Німецький уряд запропонував країнам-членам ЄС запровадити спільні санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п’ять років тому. У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації (ГРУ). Про це в неділю, 12 липня, повідомляє DW та інформагенція dpa з посиланням на отриману копію відповіді уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, передає УНН.