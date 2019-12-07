У Франції навели докази причетності спецслужб РФ до втручання у виборчий штаб Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Французьке видання Le Monde повідомила про технічні докази причетності російських спецслужб до злому листування штабу президента Франції Еммануеля Макрона. Про це пише Meduza, передає УНН.
“Листування штабу Макрона було опубліковане у травні 2017 року напередодні другого туру виборів президента Франції. Раніше і Макрон, який виграв у підсумку вибори президента, і його оточення, заявляли, що за зломом стоять російські хакери, проте докази не наводилися”, — йдеться у повідомленні.
Видання Le Monde стверджує, що докази причетності хакерів з Росії до злому отримали дві компанії, що спеціалізуються на кібербезпеці. За їхніми даними, за зломом штабу Макрона стоять угруповання APT28 (також відома як Fancy Bear) і Sandworm. Ці угруповання вважаються пов’язаними з російськими спецслужбами, зокрема, про це заявляв МЗС Великої Британії.
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За даними джерел Le Monde, злом штабу Макрона готували кілька місяців. Хакери розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних як родичам і близького оточення Макрона, так і членам його партії “Вперед!”.
Раніше влада США звинуватила Росію в спробі втрутитися в президентські вибори за допомогою кібератак і незаконної пропаганди в соцмережах. У доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії у вибори фігурувала група APT28. Через спробу втручання у вибори в США, які влади РФ заперечує, на Росію накладені санкції.
Нагадаємо, у Німеччині назвали варіанти втручання РФ у вибори в Бундестаг.