РФ організовувала хакерські атаки на держустанови задіяні у виборчому процесі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. СБУ попередили спроби спецслужб РФ організувати хакерські атаки на державні установи, які задіяні в підготовці до виборчого процесу та його проведенні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
“Співробітники Служби безпеки України у межах виконання завдань із контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Оперативники спецслужби встановили, що куратори з Росії найняли хакера із Запоріжжя для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу державних інформаційних ресурсів України”, — йдеться у повідомленні.
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За даними СБУ, зловмисник був адміністратором закритого хакерського Інтернет форуму російського походження. Він залучав, за грошове винагородження, учасників форуму до розповсюдження вірусу, яке блокувало діяльність інформаційних ресурсів через підключення до держреєстрів України.
“Масове поширення здійснювалось через направлення цільових електронних повідомлень на адреси держустанов, а також уразливі ділянки Інтернет-сайтів державних органів”, — додали у відомстві.
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Під час обшуків було виявлено комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням для створення та модифікації комп’ютерних вірусів. Також отримано майже десять зразків шкідливого програмного забезпечення, які були підготовлені для розповсюдження серед учасників закритого хакерського форуму.
Комп’ютерну техніку вилучено та направлено на експертизу.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація вже декілька разів намагалась вплинути на результат українського волевиявлення.
Нагадаємо, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки ДКІБ СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного Інтернет-сайту ЦВК.