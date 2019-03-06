РФ организовывала хакерские атаки на госучреждения задействованые в избирательном процессе

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по контрразведывательного обеспечения интересов государства в сфере информационной безопасности Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, злоумышленник был администратором закрытого хакерского интернет форума российского происхождения. Он привлекал, за денежное вознаграждение, участников форума к распространению вируса, которое блокировало деятельность информационных ресурсов через подключение к госреестрам Украины.

"Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки интернет-сайтов государственных органов", - добавили в ведомстве.

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Во время обысков было обнаружено компьютерную технику с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума.

Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.

Как сообщал УНН, Российская Федерация уже несколько раз пыталась повлиять на результат украинского волеизъявления.



Напомним, специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаке на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК.



