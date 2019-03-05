Я пропоную створити агентство з захисту від кібератак і маніпуляцій - Макрон

КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон вважає за необхідне створити європейське агентство з безпеки країн співтовариства, яке допоможе їм забезпечити захист виборчого процесу від кібератак та маніпуляцій, передає УНН з посиланням на його статтю, опублікувану також у виданні Le Parisien.