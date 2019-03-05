Я пропоную створити агентство з захисту від кібератак і маніпуляцій - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон вважає за необхідне створити європейське агентство з безпеки країн співтовариства, яке допоможе їм забезпечити захист виборчого процесу від кібератак та маніпуляцій, передає УНН з посиланням на його статтю, опублікувану також у виданні Le Parisien.
Як повідомляє газета Le Parisien, президент також вважає за необхідне “заборонити фінансування європейських політичних партій іноземними державами”.
“Я пропоную створити Європейське агентство із захисту демократії, яке надасть європейських експертів кожній державі-члену для захисту виборчого процесу від кібератак і маніпуляцій”, — повідомляє президент Франції.
Макрон нагадує в зв’язку з цим, що в кінці травня відбудуться вибори до Європейського парламенту, які будуть мати вирішальне значення для майбутнього всього континенту.
“Ніколи ще з часів Другої світової війни Європа не була настільки необхідна. І в той же час ніколи ще Європа не перебувала в такій небезпеці”, — підкреслює французький президент.
Як зазначав УНН, Макрон написав програмну статтю, де назвав Brexit — кризою Європи.