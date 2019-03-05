"За європейське відродження": Макрон написав програмну статтю, де назвав Brexit - кризою Європи

“Brexit — це символ. Символ кризи в Європі, яка не змогла знайти відповіді на необхідність забезпечити захист народів перед лицем найсильніших потрясінь сучасного світу”, — пише французький президент. Він вважає також, що Brexit став і “символом європейської пастки” — в яку людей заманили тієї “брехнею і безвідповідальністю, які здатні знищити сам Європейський союз”.

“Хіба хтось казав британцям правду про те, якою стане їхнє майбутнє після Brexit? Хіба їх попереджали про втрати доступу до спільного ринку? Хіба піднімалося питання про ту небезпеку для світу в Ірландії, яку представляє повернення до існування колишнього кордону?”, — запитує Макрон.

Він особливо підкреслює, що “націоналістична самоізоляція не пропонує нічого — це відмова від усього без будь-якого проекту майбутнього”. На думку президента Франції, “подібна пастка загрожує тепер всій Європі, тому що ті, хто має намір в своїх цілях скористатися гнівом народним, роздмухуваним за допомогою неправдивої інформації — вони готові обіцяти людям все що завгодно”.

Нагадуємо, президент Франції виступив за повний перегляд Шенгенської системи.