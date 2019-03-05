"За європейське відродження": Макрон написав програмну статтю, де назвав Brexit - кризою Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Рішення Великої Британії покинути Європейський союз є свідченням існування кризи в Європі. Про це Макрон пише в програмній статті, опублікованій газетами 28 країн, а також трьома десятками французьких видань у номерах за вівторок. Матеріал має заголовок “За європейське відродження”, передає УНН з посиланням на публікацію статті у виданні The Guardian.
“Brexit — це символ. Символ кризи в Європі, яка не змогла знайти відповіді на необхідність забезпечити захист народів перед лицем найсильніших потрясінь сучасного світу”, — пише французький президент. Він вважає також, що Brexit став і “символом європейської пастки” — в яку людей заманили тієї “брехнею і безвідповідальністю, які здатні знищити сам Європейський союз”.
“Хіба хтось казав британцям правду про те, якою стане їхнє майбутнє після Brexit? Хіба їх попереджали про втрати доступу до спільного ринку? Хіба піднімалося питання про ту небезпеку для світу в Ірландії, яку представляє повернення до існування колишнього кордону?”, — запитує Макрон.
Він особливо підкреслює, що “націоналістична самоізоляція не пропонує нічого — це відмова від усього без будь-якого проекту майбутнього”. На думку президента Франції, “подібна пастка загрожує тепер всій Європі, тому що ті, хто має намір в своїх цілях скористатися гнівом народним, роздмухуваним за допомогою неправдивої інформації — вони готові обіцяти людям все що завгодно”.
Нагадуємо, президент Франції виступив за повний перегляд Шенгенської системи.