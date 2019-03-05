"За европейское возрождение": Макрон написал программную статью, где назвал Brexit - кризисом Европы

“Brexit — это символ. Символ кризиса в Европе, которая не смогла найти ответа на необходимость обеспечить защиту народов перед лицом сильнейших потрясений современного мира”, — пишет французский президент. Он считает также, что Brexit стал и “символом европейской западни” — в которую людей заманили той “ложью и безответственностью, которые способны уничтожить сам Европейский союз”.

“Разве кто-нибудь говорил британцам правду о том, каким станет их будущее после Brexit? Разве их предупреждали о потери доступа к общему рынку? Разве поднимался вопрос о той опасности для мира в Ирландии, которую представляет возвращение к существованию былой границы?”, — вопрошает Макрон.

Он особо подчеркивает, что “националистическая самоизоляция не предлагает ничего — это отказ от всего без какого-либо проекта будущего”. По мнению президента Франции, “подобная западня грозит теперь всей Европе, потому что те, кто намерен в своих целях воспользоваться гневом народным, раздуваемым с помощью ложной информации — они готовы обещать людям все что угодно”.

Напоминаем, президент Франции выступил за полный пересмотр Шенгенской системы.