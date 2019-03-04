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Президент Франції виступив за повний перегляд Шенгенської системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон вважає за необхідне докорінно переглянути устрій і дію Шенгенської системи. Про це, як повідомило в понеділок агентство France-Presse, президент пише в статті з викладом його поглядів на майбутнє Європи. Вона буде опублікована найбільшими європейськими газетами в номерах за вівторок, інформує УНН.

“Нам слід докорінно переглянути Шенгенську систему” з тим, щоб забезпечити з її допомогою людям “свободу в умовах безпеки”, пише Макрон. У зв’язку з цим французький президент вважає за необхідне, щоб “було створено спільну прикордонну поліцію і загальноєвропейський офіс з надання притулку”. Нова система повинна передбачати “строгі зобов’язання країн щодо здійснення контролю”.

Також в рамках системи необхідно реалізовувати “заходи загальноєвропейської солідарності — тобто буде існувати загальна політика в сфері надання притулку, яка передбачає єдині правила прийому (мігрантів) або відмови їм у наданні притулку”. Все це буде здійснюватися “під егідою Європейської ради з внутрішньої безпеки”.

Як повідомляв УНН, французьке суспільство стикається з безпрецедентною хвилею антисемітизму. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на обіді, влаштованому в Парижі національною Радою єврейських організацій.

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