Президент Франції виступив за повний перегляд Шенгенської системи

“Нам слід докорінно переглянути Шенгенську систему” з тим, щоб забезпечити з її допомогою людям “свободу в умовах безпеки”, пише Макрон. У зв’язку з цим французький президент вважає за необхідне, щоб “було створено спільну прикордонну поліцію і загальноєвропейський офіс з надання притулку”. Нова система повинна передбачати “строгі зобов’язання країн щодо здійснення контролю”.

Також в рамках системи необхідно реалізовувати “заходи загальноєвропейської солідарності — тобто буде існувати загальна політика в сфері надання притулку, яка передбачає єдині правила прийому (мігрантів) або відмови їм у наданні притулку”. Все це буде здійснюватися “під егідою Європейської ради з внутрішньої безпеки”.

Як повідомляв УНН, французьке суспільство стикається з безпрецедентною хвилею антисемітизму. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на обіді, влаштованому в Парижі національною Радою єврейських організацій.