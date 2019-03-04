Президент Франции выступил за полный пересмотр Шенгенской системы

“Нам следует в корне пересмотреть Шенгенскую систему” с тем, чтобы обеспечить с ее помощью людям “свободу в условиях безопасности”, пишет Макрон. В этой связи французский президент считает необходимым, чтобы “была создана общая пограничная полиция и общеевропейский офис по предоставлению убежища”. Новая система должна предусматривать “строгие обязательства стран по осуществлению контроля”.

Также в рамках системы необходимо реализовывать “меры общеевропейской солидарности — то есть будет существовать общая политика в сфере предоставления убежища, предусматривающая единые правила приема (мигрантов) или отказа им в предоставлении убежища”. Все это будет осуществляться “под эгидой Европейского совета по внутренней безопасности”.

Как сообщал УНН, французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона на обеде, устроенном в Париже национальной Советом еврейских организаций.