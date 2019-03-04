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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23854 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 122560 просмотра

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Президент Франции выступил за полный пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции выступил за полный пересмотр Шенгенской системы

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым коренным образом пересмотреть устройство и действие Шенгенской системы. Об этом, как сообщило в понедельник агентство France-Presse, президент пишет в статье с изложением его взглядов на будущее Европы. Она будет опубликована крупнейшими европейскими газетами в номерах за вторник, передает УНН.

“Нам следует в корне пересмотреть Шенгенскую систему” с тем, чтобы обеспечить с ее помощью людям “свободу в условиях безопасности”, пишет Макрон. В этой связи французский президент считает необходимым, чтобы “была создана общая пограничная полиция и общеевропейский офис по предоставлению убежища”. Новая система должна предусматривать “строгие обязательства стран по осуществлению контроля”.

Также в рамках системы необходимо реализовывать “меры общеевропейской солидарности — то есть будет существовать общая политика в сфере предоставления убежища, предусматривающая единые правила приема (мигрантов) или отказа им в предоставлении убежища”. Все это будет осуществляться “под эгидой Европейского совета по внутренней безопасности”.

Как сообщал УНН, французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона на обеде, устроенном в Париже национальной Советом еврейских организаций.

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