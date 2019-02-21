Макрон: Франція стикається з тривожним відродженням антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Французьке суспільство стикається з безпрецедентною хвилею антисемітизму. Про це заявив в середу ввечері президент Франції Емманюель Макрон на обіді, влаштованому в Парижі національною Радою єврейських організацій, передає УНН з посиланням на публікацію видання Le Figaro.
“Протягом кількох років — і ця ситуація загострилася в останні тижні — наша країна, як вся Європа і майже всі західні демократії, стикається з безпрецедентним з часів Другої світової війни відродженням антисемітизму, — заявив глава французької держави, виступ якого транслювався телеканалами. — Антисемітизм знову вбиває у Франції”.
За словами Макрона, “однією з сучасних форм антисемітизму є антисіонізм”. Франція, вказав він, має намір керуватися визначенням антисемітизму, яке застосовує Міжнародний альянс пам’яті жертв голокосту. Президент також повідомив, що в травні до французького парламенту буде внесений законопроект проти пропаганди ненависті в інтернеті.
У вівторок в столиці Франції пройшла багатотисячна маніфестація проти зростання антисемітських настроїв. Її ініціаторами виступили більше десяти французьких політичних партій. У своїй заяві вони висловили стурбованість актами антисемітизму в країні.
Нагадуємо, в ніч на 19 лютого в Ельзасі, за повідомленням префектури Нижнього Рейну, невідомі осквернили близько 80 могил на єврейському кладовищі на північний схід від Страсбурга. Прокуратура почала розслідування даного інциденту.
Як повідомляв УНН, президент Франції разом з дружиною відвідав меморіал Голокосту в Парижі.