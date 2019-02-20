Президент Франції разом з дружиною відвідав меморіал Голокосту в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит відвідали у вівторок меморіал Шоа (музей, присвячений історії Голокосту) в Парижі. Про це повідомив телеканал BFM, який вів пряму трансляцію, передає УНН.
Разом з головою Сенату Жераром Ларше і спікером Національних зборів Рішаром Ферраном Макрон поклав квіти до меморіалу.
“Ми хочемо продемонструвати національну єдність. Наше суспільство має потребу у всіх, і антисемітизму немає місця в нашій республіці”, — сказав голова нацзборів.
У вівторок вдень Макрон відвідав опоганене напередодні вандалами єврейське кладовище в регіоні Ельзас. Як повідомила раніше префектура Нижнього Рейну, невідомі осквернили в ніч на 19 лютого близько 80 могил на єврейському кладовищі Катцхайм на північний схід від Страсбурга. Прокуратура почала розслідування даного інциденту.
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