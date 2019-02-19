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У Франції вандали обмалювали свастиками могили на єврейському цвинтарі

У Франції вандали обмалювали свастиками могили на єврейському цвинтарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Близько 80 могил на єврейському кладовищі у східній Франції невідомі обмалювали свастиками напередодні загальнонаціонального маршу проти антисемітизму. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFI.

Наслідки вандалізму виявили вранці га кладовищі у містечку Каценайм, що розташоване на кордоні з Німеччиною.

На фото з місця події зафіксовано нацистські свастики, намальовані на могильних плитах блакитною та жовтою фарбою. На одній з плит також розташували німецькомовний допис "Elsassisches Schwarzen Wolfe" ("Ельзаські чорні вовки"), що означає назву сепаратистського угруповання неонацистів, активного у 1970-ті роки.

Голова служби безпеки регіону Жан-Люк Маркс заявив, що повністю підтримує єврейську спільноту, яка пережила черговий випадок залякувань з боку антисемітів.

Раніше УНН повідомляв, що учасників протестів руху "жовті жилети" звинувачують у поширенні антисемітських настроїв. 

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