У Франції вандали обмалювали свастиками могили на єврейському цвинтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Близько 80 могил на єврейському кладовищі у східній Франції невідомі обмалювали свастиками напередодні загальнонаціонального маршу проти антисемітизму. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFI.
Наслідки вандалізму виявили вранці га кладовищі у містечку Каценайм, що розташоване на кордоні з Німеччиною.
На фото з місця події зафіксовано нацистські свастики, намальовані на могильних плитах блакитною та жовтою фарбою. На одній з плит також розташували німецькомовний допис "Elsassisches Schwarzen Wolfe" ("Ельзаські чорні вовки"), що означає назву сепаратистського угруповання неонацистів, активного у 1970-ті роки.
Голова служби безпеки регіону Жан-Люк Маркс заявив, що повністю підтримує єврейську спільноту, яка пережила черговий випадок залякувань з боку антисемітів.
Раніше УНН повідомляв, що учасників протестів руху "жовті жилети" звинувачують у поширенні антисемітських настроїв.