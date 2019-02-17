Макрон засудив антисемітські вислови "жовтих жилетів"

Поліція взялася охороняти французького філософа і письменника Алана Фінкелькрота після того, як проти нього пролунали антисемітські образи під час суботніх демонстрацій в Парижі. Його назвали "брудним сіоністом".

"Антисемітські образи, з якими він стикнувся, це абсолютне знецінення всього, чим ми є, і що робить нас величною нацією. Ми не будемо цього толерувати", - сказав Макрон.

За його словами, Фінкелькрот, син польських емігрантів, який став французьким академіком, не лише видний письменник, але й символ того, що республіка відкрита для всіх.

За словами 69-річного філософа, він не вперше стикається з ненавистю і радий, що його захистила поліція.

Фінкелькрот виразив свою солідарність з рухом "жовтих жилетів", проте розкритикував його лідерів і заявив, що вони надто пихаті. Після цих слів у його сторону пішла хвиля як засуджень, так і слів підтримки.

Раніше УНН повідомляв, що прихильники руху "жовтих жилетів" оголосили про намір організувати марш від Марселя до Парижа на підтримку проведення в країні "референдумів народної ініціативи".

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися.