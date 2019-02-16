"Жовті жилети" пройдуть пішки від Марселя до Парижа

"Нам набридли гарні слова, ми хочемо висувати власні вимоги", - заявив один з учасників акції Франк Ріт.

Він пообіцяв "влаштувати дуже великий сюрприз" президенту Франції Емманюелю Макрона 17 березня цього року, очевидно, плануючи до цього часу дійти до французької столиці. Раніше він вже брав участь в подібному марші, який вирушав з Арля в Париж.

Після кожного відрізка шляху в 25-40 км учасники маршу планують організовувати дебати з "жовтими жилетами" в тих містах, які будуть потрапляти на шляху, щоб дізнатися їхню думку про те, що відбувається в країні. Також по дорозі до них повинні приєднатися учасники руху, які трохи раніше в лютому вирушили в дорогу з міста Булу, розташованого недалеко від іспанського кордону.

За даними місцевої префектури, в цю суботу на вулиці Марселя вийшли 2 тисячі чоловік. Акції протесту в цьому південному регіоні, як і в багатьох інших великих містах Франції, були відзначені зіткненнями з правоохоронцями.

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Згідно з останніми даними, в Парижі на вулиці вийшли близько 5 тисяч осіб, в той час, як по всій країні набралося 41,5 тисяч маніфестантів. Минулої суботи в цей же час правоохоронні органи нарахували в Парижі 4 тис. чоловік, а по країні цифра склала 51,4 тис маніфестантів.

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Раніше УНН повідомляв, що учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.