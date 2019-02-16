"Жовті жилети" на півночі Франції розгромили офіс депутата правлячої партії

Відзначається, що близько 20 погромників, що загубилися в рядах маніфестації під гаслом "Мирні 24 години Ле-Мана", протягом дня завдали збитків будівлі комісаріату, а також суду, вікна якого розбили камінням. За даними радіостанції, погромники також побили вікна в редакції газети "Уест франс" і спалили спортивний автомобіль Mazda MX-5, припаркований на вулиці. У цьому місті на вулиці вийшло лише близько 200 осіб.

Офіс Пішеро, який опинився на шляху процесії, піддався практично повного знищення, оскільки погромники, розбивши вікна, проникли всередину і зламали практично всі меблі в приміщенні. Місцевий партійний осередок вже виступила із засудженням даного акту в Twitter.

Згідно з останніми даними, в Парижі на вулиці вийшли близько 5 тисяч осіб, в той час, як по всій країні набралося 41,5 тисяч маніфестантів. Минулої суботи в цей же час правоохоронні органи нарахували в Парижі 4 тис. чоловік, а по країні цифра склала 51,4 тис маніфестантів.

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Раніше УНН повідомляв, що учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.