"Желтые жилеты" на севере Франции разгромили офис депутата правящей партии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Офис депутата правящей во Франции партии "Республика на марше" Дамьена Пишеро был разгромлен участниками демонстраций движения "желтых жилетов" в городе Ле Ман. Об этом сообщает в субботу радио France Bleu, передает УНН.
Отмечается, что около 20 погромщиков, затерявшихся в рядах манифестации под лозунгом "Мирные 24 часа Ле-Мана", в течение дня нанесли ущерб зданию комиссариата, а также суда, окна которого разбили камнями. По данным радиостанции, погромщики также побили окна в редакции газеты "Уэст франс" и сожгли спортивный автомобиль Mazda MX-5, припаркованный на улице. В этом городе на улицы вышло лишь около 200 человек.
Офис Пишеро, оказавшийся на пути процессии, подвергся практически полному уничтожению, поскольку погромщики, разбив окна, проникли внутрь и сломали практически всю мебель в помещении. Местная партийная ячейка уже выступила с осуждением данного акта в Twitter.
Согласно последним данным, в Париже на улицы вышли около 5 тысяч человек, в то время, как по всей стране набралось 41 500 манифестантов. В минувшую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 51,4 тыс манифестантов.
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Ранее УНН сообщал, что участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.
Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.