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"Желтые жилеты" пройдут пешком от Марселя до Парижа

"Желтые жилеты" пройдут пешком от Марселя до Парижа

Киев  •  УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Около десятка сторонников движения “желтых жилетов” объявили о намерении организовать марш от Марселя до Парижа в поддержку проведения в стране “референдумов народной инициативы” (RIC) для вынесения на общий суд вопросов государственного значения. Как сообщает Agence France-Presse, в субботу инициативная группа уже отправилась в путь, информирует УНН.

“Нам надоели красивые слова, мы хотим выдвигать собственные требования”, — заявил один из участников акции Франк Рит.

Он пообещал “устроить очень большой сюрприз” президенту Франции Эмманюэлю Макрону 17 марта этого года, очевидно, планируя к этому времени дойти до французской столицы. Ранее он уже участвовал в подобном марше, который отправлялся из Арля в Париж.

После каждого отрезка пути в 25-40 км участники марша планируют организовывать дебаты с “желтыми жилетами” в тех городах, которые будут попадаться на пути, чтобы узнать их мнение о происходящем в стране. Также по пути к ним должны присоединиться участники движения, которые чуть раньше в феврале отправились в путь из города Булу, расположенного недалеко от испанской границы.

По данным местной префектуры, в эту субботу на улицы Марселя вышли 2 тыс. человек. Акции протеста в этом южном городе, как и во многих других крупных городах Франции, были отмечены столкновениями со стражами порядка.

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Согласно последним данным, в Париже на улицы вышли около 5 тысяч человек, в то время, как по всей стране набралось 41, 5 тысяч манифестантов. В минувшую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 51,4 тыс манифестантов.

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Ранее УНН сообщал, что участники движения “желтых жилетов” собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.

Напомним, волна протестов “желтых жилетов” во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

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