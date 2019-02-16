"Желтые жилеты" пройдут пешком от Марселя до Парижа

“Нам надоели красивые слова, мы хотим выдвигать собственные требования”, — заявил один из участников акции Франк Рит.

Он пообещал “устроить очень большой сюрприз” президенту Франции Эмманюэлю Макрону 17 марта этого года, очевидно, планируя к этому времени дойти до французской столицы. Ранее он уже участвовал в подобном марше, который отправлялся из Арля в Париж.

После каждого отрезка пути в 25-40 км участники марша планируют организовывать дебаты с “желтыми жилетами” в тех городах, которые будут попадаться на пути, чтобы узнать их мнение о происходящем в стране. Также по пути к ним должны присоединиться участники движения, которые чуть раньше в феврале отправились в путь из города Булу, расположенного недалеко от испанской границы.

По данным местной префектуры, в эту субботу на улицы Марселя вышли 2 тыс. человек. Акции протеста в этом южном городе, как и во многих других крупных городах Франции, были отмечены столкновениями со стражами порядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Желтые жилеты” на севере Франции разгромили офис депутата правящей партии

Согласно последним данным, в Париже на улицы вышли около 5 тысяч человек, в то время, как по всей стране набралось 41, 5 тысяч манифестантов. В минувшую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 51,4 тыс манифестантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция Франции применила слезоточивый газ против “желтых жилетов”

Ранее УНН сообщал, что участники движения “желтых жилетов” собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.

Напомним, волна протестов “желтых жилетов” во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.